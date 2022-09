Ciencia.-El grafeno exhibe potencial para producir hidrógeno de los océanos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El equipo de la doctora Marta Cerruti, profesora de ingeniería de materiales en la Universidad McGill, combinó grafeno con oxígeno en una suspensión con agua para crear óxido de grafeno reducido (GO), una estructura porosa, tridimensional y conductora de electricidad. Cerruti sugirió una modificación adicional, con hojuelas de GO apiladas en las paredes de los poros, "lo que permitió explotar otra propiedad interesante de GO: crea una membrana que permite el paso del agua pero no de otras moléculas".

Cuando solicitó a su equipo sugerencias sobre la mejor manera de probar el nuevo andamio, Gabriele Capilli, becaria postdoctoral en su laboratorio, sugirió la electrólisis de agua de mar, un proceso similar a otros en los que trabajó mientras hacía su doctorado.

Resulta que la nueva "estructura selectiva" GO tiene el potencial de mejorar el proceso de producción de hidrógeno del océano. Los hallazgos del equipo se publicaron recientemente en la revista ACS Nano.

En la electrólisis convencional, los iones de cloruro en el agua de mar penetran en el electrodo e interactúan con el catalizador, creando iones de hipoclorito, un subproducto no deseado que envenena el catalizador, explicó Cerruti en un comunicado. Usando imágenes de contraste de fase de rayos X en Canadian Light Source en la Universidad de Saskatchewan, se confirmó que el 'andamio' GO tenía la estructura correcta, con poros GO cerrados que encierran nanopartículas de óxido de cobalto como catalizador. "Vimos lo que queríamos ver". Las pruebas electroquímicas realizadas en el laboratorio del colaborador Thomas Szkopek (ingeniería eléctrica, McGill) confirmaron que el andamio funcionó como se esperaba para bloquear los iones no deseados.

"La gente ha intentado varias cosas para evitar la entrada de cloruro, pero nadie pensó en la idea de que al usar GO, el electrodo en sí, toda su arquitectura, podría prevenir la oxidación del cloruro que produce hipocloritos", dijo.

El próximo desafío, dijo, será escalar para producir en masa la membrana GO. Pero cuando eso se resuelva, "hay muchas posibilidades. Esto podría usarse para otras reacciones en las que no desea la interferencia de ciertas moléculas. Todo dependerá de su imaginación".