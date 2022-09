Ciencia.-Un fósil de gibón de 7 millones de años rellena un vacío evolutivo

Mandíbula superior del bebé de Yuanmoupithecus TERRY HARRISON, NYU’S DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY (Sebastian Carrasco/Europa Press)

El trabajo, publicado en Journal of Human Evolution, se centra en los hilobátidos, una familia de simios que incluye 20 especies de gibones vivos, que se encuentran en toda Asia tropical desde el noreste de India hasta Indonesia.

"Los restos fósiles de hilobatidos son muy raros, y la mayoría de los especímenes son dientes aislados y huesos de mandíbula fragmentados que se encuentran en sitios de cuevas en el sur de China y el sudeste de Asia que datan de hace no más de 2 millones de años", explica Terry Harrison, profesor de antropología en Nueva York. University y uno de los autores del artículo.

"Este nuevo hallazgo amplía el registro fósil de los hilobátidos hasta hace 7 u 8 millones de años y, más específicamente, mejora nuestra comprensión de la evolución de esta familia de simios".

El fósil, descubierto en el área de Yuanmou de la provincia de Yunnan en el suroeste de China, es de un pequeño simio llamado Yuanmoupithecus xiaoyuan. El análisis, que incluyó a Xueping Ji del Instituto de Zoología de Kunming y autor principal del estudio, se centró en los dientes y especímenes craneales de Yuanmoupithecus, incluida la mandíbula superior de un bebé que tenía menos de 2 años cuando murió.

Usando el tamaño de los dientes molares como guía, los científicos estiman que el Yuanmoupithecus era similar en tamaño a los gibones actuales, con un peso corporal de unos 6 kilogramos, o unas 13 libras.

"Los dientes y la parte inferior de la cara de Yuanmoupithecus son muy similares a los de los gibones de hoy en día, pero en algunas características la especie fósil era más primitiva y apunta a que es el ancestro de todas las especies vivas", observa Harrison, parte de Centro de la Universidad de Nueva York para el Estudio de los Orígenes Humanos.

Las imágenes de la mandíbula superior de Yuanmoupithecus y uno de los sitios de excavación se pueden descargar de Google Drive.

Ji encontró la mandíbula superior infantil durante su estudio de campo y la identificó como un hilobátido al compararla con cráneos de gibones modernos en el Instituto de Zoología de Kunming. En 2018, invitó a Harrison y a otros colegas a trabajar en los especímenes almacenados en el Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Yunnan y el Museo del Hombre de Yuanmou que se habían recolectado durante los últimos 30 años.

"Los restos de Yuanmoupithecus son extremadamente raros, pero con diligencia ha sido posible recuperar suficientes especímenes para establecer que el simio fósil de Yuanmou es de hecho un pariente cercano de los hilobátidos vivos", señala Harrison.

El estudio del Journal of Human Evolution también encontró que Kapi ramnagarensis, que se ha afirmado que es una especie anterior de hilobátidO, basándose en un único molar fósil aislado de la India, después de todo no es una hilobátidO, sino un miembro de un grupo más primitivo de primates que no están estrechamente relacionados con los simios modernos.

"Los estudios genéticos indican que los hilobátidos se separaron del linaje que condujo a los grandes simios y a los humanos hace unos 17 a 22 millones de años, por lo que todavía hay una brecha de 10 millones de años en el registro fósil que debe llenarse", advierte Harrison. "Con la exploración continua de sitios de fósiles prometedores en China y otras partes de Asia, se espera que los descubrimientos adicionales ayuden a llenar estos vacíos críticos en la historia evolutiva de los hilobátidos".