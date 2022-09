El Constitucional fija el 30 de septiembre como fecha para pronunciarse sobre el fin del mandato de Prayuth

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Prayuth se encuentra así fuera del cargo hasta que el tribunal tome una decisión, si bien ha sido su 'número dos', el general Prawit Wongsuwan, quien se encuentra al frente del Gobierno de forma interina.

El artículo 158 de la Constitución tailandesa señala que el primer ministro no debe permanecer en el cargo más de ocho año sen total, ya sea de forma consecutiva o no. Sin embargo, no incluye el periodo de tiempo en que el mandatario ejerce sus funciones tras anunciar su salida del cargo.

La oposición, que ha recurrido a la Justicia para lograr poner fin a su mandato, ha argumentado que el general de 68 años lleva ya ocho años en el cargo dado que se convirtió en primer ministro en agosto de 2014 tras el golpe de Estado, mientras que sus defensores insisten en que su mandato comenzó en 2019 tras ganar las elecciones.

Otros consideran que su primer día como primer ministro fue el 6 de abril de 2017, cuando se ratificó la nueva Constitución, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'. El Constitucional tendrá que analizar, en este sentido, si el límite de mandatos recogido en la Carta Magna se puede aplicar en este caso de forma retroactiva.

Actualmente Prayuth se encuentra desempeñando las funciones de ministro de Defensa a la espera de que llegue la resolución. El país acogerá en noviembre la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, una cita que reunirá a numerosos líderes mundiales.