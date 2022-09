El jugador del Córdoba CF detenido será juzgado por delito de lesiones con violencia de género

CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la causa se encuentra actualmente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, que ha incoado diligencias urgentes y elevará la causa al Juzgado de lo Penal número 6 para la celebración del correspondiente juicio.

En este sentido, han apuntado que el investigado no se ha conformado con la condena inicial que solicitaba la Fiscalía en el marco de dichas diligencias urgentes, de ahí que se vaya a celebrar juicio.

En concreto, el jugador pasó la tarde del mismo lunes a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital cordobesa, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y no acordó orden de protección alguna, dado que la víctima no ha querido ratificar la denuncia y no ha declarado.

Igualmente, el varón detenido tampoco ha declarado, aunque en este caso las actuaciones se han remitido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha incoado las diligencias urgentes.

En relación con este caso, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha manifestado en redes sociales que "mientras pesen las sospechas de violencia de género sobre el jugador, no se puede permitir que siga exponiéndose como referente deportivo para los jóvenes", y considera que "el club debería mantenerlo apartado de la disciplina deportiva hasta que se resuelva el caso".