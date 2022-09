El presidente del Mallorca dice que la sanción a Sarver por racista no afectará a su compromiso con el club

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, ha publicado una carta en la que afirma que el informe de la NBA sobre Robert Sarver "no afectará" al "compromiso con el éxito a largo plazo" del club bermellón ni "cambiará la forma en que se gestiona el club en el futuro".

Éstas han sido las primeras manifestaciones de Kohlberg después de conocerse que el propietario del RCD Mallorca y de los Phoenix Suns Robert Sarver ha sido sancionado por la NBA con un año de inhabilitación y diez millones de dólares de multa por conductas "racistas, menosprecio a mujeres empleadas, comentarios inapropiados relativos al sexo o a la orientación sexual, así como comentarios irrespetuosos".

El presidente del RCD Mallorca reconoce que "el informe de la NBA identifica cuestiones que son motivo de preocupación", pero recalca que "lo más significativo es que el informe concluye que no se encontró que la conducta de Sarver estuviera motivada por una animadversión racial o basada en el género".

"Desde mi perspectiva, nunca he sido testigo de ningún comportamiento inapropiado basado en la raza o el género durante los veinte años que he sido socio comercial de Robert Sarver. De hecho, no seguiría formando parte de ninguna organización en la que personalmente presenciara o tuviera conocimiento de este tipo de comportamiento", sostiene Kohlberg.

Según el presidente del RCD Mallorca, Sarver, "en su papel como propietario minoritario y miembro de la junta directiva del RCD Mallorca", ha sido "profesional en todas sus interacciones con el club". "Ninguna de las conclusiones del informe de la NBA indica participación alguna, ni refleja de ningún modo, la forma en que se ha gestionado el RCD Mallorca desde que compramos el club en 2016", añade.

Por ello Kohlberg quiere "asegurar a todas las partes interesadas que el club siempre se ha gestionado de manera profesional, respetando los derechos de todas las partes interesadas, independientemente de su género, raza, orientación sexual, origen económico o religioso".

"Nuestro equipo de gestión y grupo propietario siguen comprometidos con la continuación de nuestros valores de integridad, respeto e inclusión. Este informe de la NBA no afectará nuestro compromiso con el éxito a largo plazo del RCD Mallorca y no cambiará la forma en que se gestiona el club en el futuro", concluye la carta publicada en la web del club mallorquín.

La Liga estadounidense informaba este martes de que "el señor Sarver, en al menos cinco ocasiones durante su mandato en la organización Suns/Mercury, repitió la palabra N --nigger-- al referirse a los comentarios de otros". Asimismo, puso de ejemplo otras situaciones similares, como "conductas inapropiadas hacia mujeres empleadas haciendo comentarios sexuales en el lugar de trabajo", o en las que Sarver llevó a cabo "un trato degradante y duro hacia los empleados".

La sanción llega en un momento en el que el club deportivo ya estaba en el centro de una crisis política en el Consell de Mallorca por un patrocinio de la institución. El Consell de Mallorca anunció este mismo martes que deja "encima de la mesa" los puntos relacionados con el patrocinio del RCD Mallorca y otros clubes deportivos de la isla, por lo que no se llevará a pleno.