Fútbol/Liga Alguacil: "Hemos perdido poco tiempo en echar de menos a los que no están disponibles"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Nunca me he quejado o llorado tras las lesiones de los jugadores. Lo que hemos hecho ha sido trabajar y perder poco tiempo en echarlos de menos. Con Sadiq lo mismo, una pena porque es el último, son jugadores de élite y queremos que no se lesionen. Son fortuitas, sobre todo estas de los cruzados pero poco tiempo para llorar y mucho para trabajar y dar continuidad a lo que estamos haciendo", afirmó en rueda de prensa este miércoles.

En esta línea, el técnico fue concisco sobre su línea de trabajo ante las bajas por lesión. "Lo más difícil es tener preparados a todos. Ya es pasado lo de los lesionados, una vez se lesionan hasta que no vuelvan al campo me olvido de ellos, quiero que vuelvan cuando antes pero que vuelvan bien. Sé que son responsables y están bien cuidados con los servicios médicos", añadió.

"Tengo 23 jugadores y al filial, tenemos muchos. Lo que me preocupa es de tenerlos a todos y trabajar con ellos. Cuando los ponga que den el nivel, es ahí donde invierto mi tiempo, en preparar a los jugadores. Es donde pongo todas mis fuerzas", destacó Alguacil, quien espera volver a la senda de la victoria tras caer este domingo ante el Getafe.

"Son partidos diferentes, jugamos ante nuestra afición. Una vez más es importante ganar. Pero para mí lo más importante es que el equipo salga convencido de lo que queremos hacer y nos vayamos orgullosos. Independientemente del resultado", indicó el entrenador vasco.

Sobre las lesión de Barrenetxea, el jugador no estará disponible por molestias derivadas de su grave lesión de enero, con afectación tendinosa a nivel proximal de la musculatura isquisosural del muslo izquierdo. "Sabíamos que iba a tener altibajos. Se va a citar en Madrid para que lo vean otra vez. Hay que gestionar las cargas", dijo.

Preguntado sobre su rival, destacó la dificultad del choque. "El Omonia es un equipo importante en Chipre. Son valientes, pueden ir a la presión o pueden juntarse y salir bien en transición. Tienen un buen colectivo, un buen entrenador y jugadores que quizás no tienen nombre, pero son habilidosos", sentenció.

"Jugar Europa League y LaLiga conlleva un precio que pagar, es muy difícil mantener el nivel físico y psicológico durante todo el año, pero no hay excusas. El Getafe nos lo iba a poner más difícil que el jueves el Manchester. Si regalas tanto en Primera División es muy complicado, por juego tuvimos ocasiones para darle la vuelta al 2-0", recordó Alguacil.