Jon Landau, productor de la saga 'Avatar': "Queremos que el público no vea las películas, sino que las experimente"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Mi objetivo es cambiar cómo la gente se refiere al hecho de ir al cine. El público dice 'He visto una película'. Lo que yo quiero es que la gente diga 'He experimentado una película'", ha señalado Landau durante su visita a Madrid donde ha presentado un avance con las primeras imágenes de una cinta que aspira a hacer de la visita al cine algo único por lo que "merezca la pena salir de casa, dejar los ordenadores y pagar por el aparcamiento o por una canguro para los niños". "No es únicamente ver una película con los demás o comentarla con los compañeros en el trabajo. Ir al cine supone también asumir el compromiso de no distraerte, de apagar tu teléfono cuando entras en una sala", señala.

En esta misma línea, Landau defendió el ritual cinematográfico en las salas frente al streaming y avisó que quien tenga pensado esperar para ver las nuevas películas de 'Avatar', cuatro entregas que llegarán a un ritmo de una cada dos años hasta 2028, en sus dispositivos, tendrá que aguardar más tiempo del que creen. "No van a poder hacerlo hasta que pase bastante tiempo. No vamos a estrenar a la vez en streaming ni tampoco 20 o 30 días después del estreno. Esta película está concebida para la pantalla grande. Es un compromiso con nuestro público en el que contamos con el apoyo y entendimiento de nuestros socios de Disney", proclama.

Con el reestreno de la película original, que volverá a los cines el 30 de septiembre, ya en el horizonte inminente, Landau explica por qué la que hasta la llegada de 'Vengadores: Endgame' de Marvel Studios era la película más taquillera de la historia del cine ha tardado más de una década en contar con una secuela. Y las razón es doble: el guión y la tecnología. "El germen de cualquier película es el guión, así que tardamos tiempo en tener los libretos de las cuatro películas terminados y en lograr que tanto James como yo estuviéramos satisfechos con ellos para arrancar la producción", recuerda.

Fue entonces, con el esqueleto argumental sobre el que se construirá una saga de al menos cinco películas, cuando comenzaron a trabajar en el otro gran desafío: "descubrir" la tecnología para contar esa historia tal y cómo querían contarla. Y el título de 'Avatar: El sentido del agua' ya adelanta cuál era el reto al que se iban a enfrentar en el rodaje de la secuela.

"No quisimos comenzar a filmar hasta contar con la tecnología que nos permitiera capturar correctamente las interpretaciones de los actores bajo el agua, queríamos que fuera realista y ser fiel a sus interpretaciones", destaca el productor que asegura que en la historia del cine ya se han rodado muchas películas con escenas acuáticas, él también fue productor de 'Titanic' del propio Cameron, pero promete que "nadie ha hecho lo que hemos nosotros en estas películas".

"Las interacciones entre nuestros personajes tienen mayor realismo y las secuencias son más luminosas", adelanta Landau que también reveló que en este salto tecnológico que prometen las secuelas de Avatar han rodado secuencias de acción a 48 fotogramas por segundo, el doble de los 24 fotogramas por segundo habituales, para "evitar las distorsiones que se producen en el 3D con el movimiento".

FAMILIA Y MENSAJE ECOLOGISTA

'Avatar: El sentido del agua' retomará la historia de los dos protagonistas de la primera entraga, Neytiri (Zoe Saldaña) y Jake Sully (Sam Worthington), que han formado una familia en Pandora que ahora ven amenazada. Ese sentimiento, el de la "importancia de la familia", tanto "la de nacimiento como también la que escogemos", conforma buena parte del corazón argumental de la saga.

Así, mientras que en la primera película Sully buscaba este sentimiento de pertenencia ya que "no encajaba ningún sitio" y estaba "descubriendo su propósito en la vida", la secuela se centrará en sus esfuerzos por conservar esa familia que ha construido junto a Neytiri, en sus "jóvenes niños" y en cómo intentan mantener su clan a salvo a toda costa, avanza el productor que asegura que "la ciencia ficción es siempre una metáfora del mundo en el que vivimos" y confirma que esta secuela también tendrá un marcado mensaje ecologista contra el calentamiento global.

"Nuestros océanos suponen el 80 por ciento del mundo. Nuestros cuerpos están formados de un 80 por ciento de agua y esta es una película sobre el agua y sobre toda su belleza. Todo lo que tenemos que hacer es crear una mayor conciencia de la belleza que tenemos", expone Landau que cree que las películas deben remover conciencias y "ser provocativas pero sin sermonear al público". "Confío en que esta película lo consiga y vuelva a abrir los ojos para que veamos las cosas de forma algo diferente", concluye.