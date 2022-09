México: Absuelven a alcalde de Iguala en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El alcalde de la localidad de donde desaparecieron 43 estudiantes en 2014, su jefe de policía y otras 18 personas más implicadas en este caso fueron absueltas de participar en los hechos por falta de pruebas, según determinó un juez federal.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad que investiga la desaparición de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, lamentó el miércoles la decisión del juez Samuel Ventura Ramos y confió en que la Fiscalía General de la República apele lo que llamó "este desafortunado acto de impunidad".

Según la notificación firmada por el magistrado y a la que tuvo acceso The Associated Press, un total de 20 personas, entre ellas el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su jefe de policía, Felipe Flores, fueron absueltas del delito de “secuestro agravado” de los estudiantes “al no haberse acreditado los elementos de los delitos enunciados”.

La absolución de Abarca por ese delito previsiblemente no implicará su liberación porque está siendo procesado por otros cargos.

Encinas denunció que el mismo juez que absolvió a Abarca, “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos” fue también quien “liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes”.