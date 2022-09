Portaltic.-Flickr introduce una categoría para las capturas del modo foto de los videojuegos

MADRID, 14 (Portaltic/EP)

Videojuegos como Death Stranding, Red Dead Redemption 2 y The Legend of Zelda: Breath of the Wild incluyen un modo foto, una herramienta con la que los jugadores pueden capturar los países, los hitos alcanzados o las nuevas amistades que hacen los protagonistas.

Su popularidad ha ido creciendo a medida que se incorporaba en más títulos, lo que ha llevado a la plataforma Flickr ha introducir un apartado dedicado a las capturas de los videojuegos.

Bajo el nombre de fotografía virtual, este apartado reunirá las instantáneas realizadas "dentro de un videojuego o en un entorno virtual", como señala en un comunicado publicado en su blog.

En concreto, este nuevo apartado nace con dos tipos de contenido en mente: las fotografías de los videojuegos y el contenido compartido por la comunidad de Second Life.