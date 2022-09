Suspenden de su cargo a un diputado oficialista por unos disturbios en Honduras

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Sin embargo, se han desestimado los delitos de violencia contra la mujer y coacciones de los que también había sido acusado por los disturbios causados junto a miembros de su partido en las instalaciones de Ciudad Mujer, en la protesta por los nuevos nombramientos en la institución que agrupa los servicios públicos prestados a las mujeres en el país.

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya ha emitido un mensaje en solidaridad al diputado de Libre en sus redes sociales. "Como Cordinador General de Libre, mi solidaridad para recobrar el ejercicio de su investidura al congresista Mauricio Rivera".

Además de suspenderle su cargo durante el desarrollo del proceso judicial, el juez ha mantenido las medidas interpuestas con anterioridad por las que no puede salir del país, debe presentarse una vez a la semana para firmar en la Corte Suprema de Justicia y tiene prohibido visitar Ciudad Mujer o a alguno de los involucrados, según 'El Heraldo'.

El acusado ha defendido que no le preocupa tener que interrumpir su actividad profesional. "No pasa absolutamente nada (...) Por proponer a una mujer me han mantenido esta decisión, respetamos y seguimos enfrentando la justicia. Al final sabremos de que la verdad nos hará libres", ha afirmado.