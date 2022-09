Xavi: "El resultado ante el Bayern no refleja lo que ha pasado en el partido"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que la derrota 2-0 en el Allianz Arena es un resultado que "no refleja lo que ha pasado en el partido", por lo que se va "cabreado" de un estadio en el que el conjunto azulgrana no ha sido capaz de ganar hasta la fecha.

"Hemos jugado muy bien, la primera parte ha sido totalmente nuestra. El resultado no refleja lo que ha pasado en el partido. Pero la 'Champions' es así", dijo Xavi en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Una derrota en la que el Bayern sacó provecho de dos ocasiones para superar a los 'culés'. "Son errores nuestros. Tenemos que competir mejor. El juego es excelente, pero tenemos que mejorar en las áreas. Cuando decidimos de competir también es en un córner y una transición", indicó.

"Estoy cabreado, no me gusta perder y no los hemos merecido. El año pasado fueron mejores que nosotros, pero nosotros hoy hemos sido superiores. Los hemos sometido, hemos creado muchas ocasiones muy claras. Pero son detalles, a este nivel está todo muy igualado y los errores los acabas pegando", añadió el técnico del cuadro catalán, quien opina que merecían "más" en un partido con muchas ocasiones en ambas porterías.

"Hoy era un día para ganar, no empatar ni perder. La sensación era muy buena, de dominio, pero nos vamos sin gol después de generar más de siete ocasiones claras. Hemos sido mejores que ellos, pero esto se trata de ganar", añadió.

Por ello, el de Terrassa echó en falta la efectividad que ha acompañado al Barcelona en los últimos encuentros, donde ha ganado por goleada todos excepto ante el Rayo Vallecano, donde empató a cero. "Ellos no perdonan, esa es la diferencia. El resultado es malo, el proceso es muy bueno, pero hay que minimizar errores. Era una oportunidad de oro para ganar en este campo de una vez por todas, pero te vas con una derrota", lamentó.

"Nos tenemos que quedar con las cosas positivas, el resultado es negativo. Es fase de grupos, queda mucho, pero es un paso atrás Queríamos ganar y hemos hecho méritos para llevarnos la victoria", sentenció.