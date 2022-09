Ancelotti: "En este momento no puedo pedir a los jugadores un fútbol fantástico"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"No ha sido un partido espectacular, ni fantástico, lo más importante era evitar las contras, son muy peligrosos. Ha salido un partido bien controlado atrás, solo nos han encontrado la espalda en dos ocasiones. Queríamos jugar un partido para ganarlo. La vigilancia defensiva era importante, lo mejor del Leipzig son las transiciones y no queríamos que nos hicieran daño ahí. En la segunda parte, ellos han bajado la energía y al final hemos merecido ganar. En este momento, no puedo pedir a los jugadores un fútbol fantástico, les pido que jueguen un fútbol inteligente", afirmó el italiano en rueda de prensa tras la victoria sufrida por 2-0 ante el Leipzig.

El técnico reconoció que les hubiera gustado haberse "adelantado antes", porque era un partido por el que tenían "preocupación". "Este equipo dio un empujón el domingo ganando al Dortmund, teníamos preocupación por este partido, pero al final hemos cumplido", celebró.

Marco Asensio, que el pasado domingo ante el Mallorca se marchaba enfadado al banquillo tras haber calentado y no haber salido a jugar, fue "determinante" para los blancos en su debut en esta Liga de Campeones, al convertir el 2-0. "He felicitado a Asensio, ha cumplido. La reacción después del enfado ha sido muy buena y creo que ha hecho un buen partido", expresó sobre el balear.

Sobre el goleador que abrió la lata ante el conjunto alemán, Fede Valverde, Ancelotti destacó su potente disparo, gracias a la "piedra" que tiene en su pie derecho. "Me parecía raro que el año pasado solo marcara un gol. Le dije: 'Si marcas menos de diez goles en una temporada, yo tengo que romper mi carné. Hoy ha marcado con la izquierda, nunca le he visto marcar uno con la izquierda", bromeó, antes de dejar claro que "hay que esperar" para decir que "es el mejor del mundo en su posición".

Otro de los nombres propios durante la comparecencia del entrenador fue Vinicius, quien está "concentrado" en conseguir "continuidad" y "más acierto". "Por eso será más fuerte, no por lo que se habla de él", señaló, respecto a los encontronazos con jugadores del Mallorca el pasado domingo.

"Tchouameni es un jugador muy inteligente, cuando uno en el medio del campo tiene la calidad de posicionarse bien y manejar bien el balón... Tiene que mejorar, sobre todo con el balón, pero ser inteligente le permite entrar en un equipo como el Madrid y hacerlo bien. Es joven, quiere aprender, pregunta muchas cosas...", comentó sobre Tchouameni, titular junto a Modric y Camavinga.

Precisamente, Ancelotti quiso recalcar la "energía" del '12' del Real Madrid, que no es tan vistosa con equipos compactos. "Cuando el partido está roto destaca más por su energía, más que cuando el partido es más posicional. Son cosas que tiene que aprender", apuntó.

"Lo que destaca de este equipo es que los jugadores son muy madridistas y eso cuenta, el peso de la camiseta es una responsabilidad muy importante y te hace sentir tan madridista como los aficionados", aseveró Ancelotti sobre una de las cualidades de la plantilla, antes de avanzar que Benzema, con el que no hubiera cambiado la estrategia este miércoles, jugará ante el Atlético este domingo "si entrena bien el sábado".