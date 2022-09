Baloncesto.-Scariolo: "Tenemos que ir a por ellos, no podemos dejar que Alemania nos arrastre a la pintura"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, advirtió este jueves de que sus jugadores no pueden dejar que Alemania les arrastre "a la pintura" y que con un 80 por ciento "no va a ser suficiente" para derrotar a la anfitriona este viernes (20:30 horas) en las semifinales del Eurobasket de 2022.

"Siempre hay margen para las variantes tácticas, pero la base de nuestro juego es nuestra defensa individual y la responsabilidad que cada uno mete en ella. Tenemos que ir a por ellos, no podemos esperar a que nos arrastren a la 'pintura' y hagan valer su superioridad física. Estaríamos perdidos", manifestó en rueda de prensa.

Sergio Scariolo confesó que en el vestuario existe "un sentido satisfacción" por la clasificación para las semifinales en un "campeonato tan exigente y de alta calidad" como el Eurobasket de este año, pero que está "con ganas de seguir compitiendo". "Las condiciones físicas no son malas, al margen de problemas puntuales, y con la sensación de que nos enfrentamos con el equipo que ha sido el mejor hasta ahora de la competición. Somos muy conscientes de ello", indicó.

Scariolo destacó el "factor añadido" de jugar en Berlín con el pabellón en contra. "Habrá mucha presión para los jugadores, los árbitros ... y ellos tienen muchas ganas de ganar en casa. Es un factor añadido porque juegas contra el anfitrión, pero es una motivación añadida", aseguró.

El planteamiento será "bastante diferente" al partido de cuartos de final contra Finlandia porque, para el seleccionador español, Alemania tienen "mucha más calidad y fuerza física". "El nivel es el mismo o parecido en el triple, pero con muchos más kilos y calidad", recalcó el técnico italiano.

A la lucha por las medallas llegan, según él, los cuatro mejores 'equipos', "que no tienen que ser los que tienen las mejores plantillas o más talento". "Al equipo le pido que compita. Disfrutamos compitiendo. Creo que necesitaremos un nivel de concentración tan alto, pero ésta también es una forma de disfrutar: sentirse un jugador a la altura de este punto de la competición. Yo disfrutaría mucho de estar entre los mejores cuatro de Europa, sobre todo si siempre he estado muy lejos de eso. Luego hay que estar a la altura, que no es fácil. Sabemos que si vamos al 80 por ciento no va a ser suficiente. Tenemos que estar muy cerca de nuestro máximo potencial", deseó.