El mejor cine iberoamericano y europeo llega de nuevo a las aulas con 'Ventana Cinéfila'

HUELVA, 15 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, "unidos por la confianza en el poder del cine como herramienta de conocimiento", la alianza de Profestivales21 lanza por tercer año consecutivo esta iniciativa para acompañar a la comunidad educativa en la formación de los espectadores desde temprana edad, en la que ya pueden inscribirse los centros que lo deseen a través de la página web del festival: http://www.festicinehuelva.com/ventana-cinefila-2022 .

De este modo, 'Ventana Cinéfila' ofrece, con la colaboración de Filmin, una selección online y gratuita de 24 títulos de calidad de autores europeos y latinoamericanos contemporáneos que favorecerá el acercamiento activo y transversal a múltiples materias en las aulas, "apelando a la realidad presente de cualquier alumno desde nuevos enfoques y planteamientos narrativos", ha señalado el festival onubense.

Esta sección online diseñada expresamente para los centros educativos, está abierta a todos los que deseen acogerse, previa solicitud, a estas actividades disponibles desde el 6 de octubre hasta el 18 de noviembre.

La propuesta incluye, además, una serie de guías didácticas a disposición de los docentes sobre cada uno de los títulos y programas para enriquecer el debate en clase antes y después del visionado.

En cuanto a largometrajes se exhibirán 'Just Charlie', de Adrián Orr (España); 'Lola', de Laurent Micheli (Francia); 'Un disfraz para Nicolás', de Eduardo Rivero (México); 'Obediencia', de Jamie Jones (Reino Unido); 'Mi mundial', de Carlos Andrés Morelli (Uruguay); 'La famosa invasión de los osos de Sicilia', de Lorenzo Mattotti (Italia/Francia) y 'Away', de Gints Zilbalodis (Letonia).

Por otro lado en cortometrajes, en la sección 'Aprender de nuestro ecosistema', para mayores de tres años, se mostrarán 'Vuela', de Carlos Gómez-Mira (España); 'Ursa, the song of the northern times', de Natalia Malykhina (Noruega); 'Tourist Trap', de Vera Van Wolferen (Países Bajos); 'Sunday', de Neil Stubbings (Suiza); 'Si viene de la Tierra', de Egely Katakin (Hungría/Argentina); 'El pingüino y la ballena', de Ezequiel Torres y Pablo Roldán (Argentina).

Por otro lado, en la sección 'Aprender de nuestro ecosistema' para mayores de ocho años, se podrá ver 'Packing a wave', de Edu Glez (España); 'Mora Mora', de Jurga Seduikyté (Lituania); 'Meta', de Antje Heyn (Alemania); 'Melty hearts', de Patricio Cisterna y Manuel Cisterna (Chile); y 'Footsteps on the wind', de Maya Sanbar (EEUU/Reino Unido/Brasil).

Por último, en la sección de cortometrajes 'Aprender de la diversidad' para mayores de tres años, se han seleccionado 'Mishou', de Milen Vitanov (Bulgaria); 'Me, a monster', de Belinda Bonan (España); 'La sopa de Franzy', de Ana Chubinidze (España); 'Aurora', de Jo Meuris (Estados Unidos); 'A-Choo', de Lee Bo-reum (Corea del Sur); y 'Bulit escucha a la naturaleza', de Mikel Urmeneta y Juanjo Elordi (España).