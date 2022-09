El PP cree que UE "enmienda a la totalidad" el impuesto a energéticas de Sánchez y lo apoyará si es como el de Bruselas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha asegurado este jueves que el planteamiento de la Comisión Europea sobre una tasa a las energéticas está en "absoluta sintonía" con lo que propone el PP que dirige Alberto Núñez Feijóo mientras que, por el contrario, es una "enmienda a la totalidad" al impuesto a esas compañías que quiere establecer el Gobierno de Pedro Sánchez. Dicho esto, ha señalado que si el Ejecutivo "rectifica" y presenta un documento en línea con la propuesta de Bruselas, el PP lo "apoyará sin fisuras".

"No es lo mismo lo que pretendía llevar a cabo el presidente de Sánchez de imponer un impuesto, que lo que hace es incrementar la cuantía de los recibos, a llevar a cabo la aplicación de una tasa que tiene como objeto todo lo contrario, ya que hay un finalista cierto que es el usuario y titular de cada recibo", ha declarado en una rueda de prensa en la sede del PP para presentar la XXV Interparlamentaria que la formación se celebra este fin de semana en Toledo.

En cuanto a si el PP está dispuesto a cambiar su 'no' a la proposición de PSOE y Podemos, después de las declaraciones de la ministra de Hacienda garantizando que España "ajustará" su impuesto a lo que finalmente apruebe Bruselas, Rollán ha indicado que el pronunciamiento de la Comisión Europa "es una enmienda a la totalidad a la política energética" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Están pretendiendo alinear su posicionamiento erróneo al posicionamiento fijado por la Comisión Europea, pero absolutamente en nada se parece", ha advertido. Así, ha explicado que el Ejecutivo ha apostado por aplicar su impuesto al "total del montante de la facturación", "cuyo beneficario fueran las arcas públicas, esto es, el Gobierno", para "seguir engrosando un desmedido exceso de ingreso" tras haber recaudado 22.000 millones de euros.

ANIMA AL GOBIERNO A PLASMAR LO QUE DICE BRUSELAS EN UN DOCUMENTO

El dirigente del PP ha subrayado que su partido planteaba "lo contrario" y está "en sintonía" con lo que dice ahora Bruselas porque se trata de "aplicar una tasa cuyo finalista y beneficiario va a ser directamente el consumidor", "pero no sobre la facturación" sino sobre los beneficios.

"Son cuestiones absolutamente distintas. Si el Gobierno rectifica y se enmienda la plana y lleva a un documento lo que se está planteando desde Europa, el PP apoyará sin fisuras y sin dudas esa iniciativa", ha garantizado Rollán, que cree que ahora hay que ver si realmente el PSOE está "dispuesto a dejar de recaudar, que es un seña de identidad, para favorecer a las familias y empresas aminorando la cuantía energética a la que tiene que hacer frente".

Rollán ha señalado que si el Gobierno da por "buenos" los planteamientos de la presidenta de la Comisión Europea, debería plasmarlos en un documento por escrito porque si algo ha caracterizado al Gobierno es su "dudosa calidad en lo que a la redacción se refiere porque suele mezclar asuntos que nada tienen que ver y no guardan relación con el título del decreto".

En este punto, fuentes de la dirección nacional del PP recuerdan que la iniciativa del Gobierno incluye también impuesto a la banca y la Comisión Europea no ha dado su respaldo a ese gravamen, tal y como reconoció este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Está poniendo un impuesto a la banca, que no he visto que la Comisión Europea lo respalde", dijo en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

MEDIDAS ENCAMINADAS A REDUCIR EL RECIBO DE LA LUZ

Al ser preguntado por las declaraciones de Feijóo asegurando que si gobierna propondrá a las empresas eléctricas utilizar los beneficios extraordinarios para reducir el recibo de la luz de los clientes, Rollán ha indicado que el PP ha apostado desde el primer momento medidas "encaminadas a reducir el recibo de la luz en todos y cada uno de los españoles y pymes". Por eso, ha proseguido, el PP planteó propuestas para reducir el IVA y del gas al 5%.

Rollán ha recalcado que desde el "minuto uno" su partido ha intentado que las pymes y ciudadanos tengan que hacer un "menor esfuerzo económico por "cubrir las necesidades básicas" que "por las malas políticas y la tardanza en adoptar medidas están dificultando cada día" su actividad.