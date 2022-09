Erin Stewart publica 'Las palabras que nos guardamos', una novela sobre el suicidio y la importancia de pedir ayuda

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Tres meses después de que Lily descubriese que su hermana mayor había intentado suicidarse, aún está intentando que su vida y la de su familia no se desmorone. Bajo este duro punto de partida, la novela de Erin Stetwart hace una reflexión profunda sobre la importancia de entender los sentimientos y saber pedir ayuda.

Stewart es una autora americana que trata de manera recurrente temas de salud mental juvenil en sus obras. La autora, según ha señalado la editora de SM Alejandra González, ha creado una historia y unos personajes "con los que es fácil empatizar".

"Lily podríamos ser cualquiera: con su ansiedad, sus pensamientos intrusivos, o los que no lo son Este personaje nos enseña que no podemos controlar todo lo que nos rodea y que guardarnos las cosas dentro e intentar enterrarlas no suele funcionar, sino que lo más valiente es pedir ayuda", ha explicado González.

La protagonista de la novela, Lily Larking de 16 años, comienza a experimentar ataques de pánico y espirales de pensamiento negativo. "Creo que todos los adolescentes luchan contra la ansiedad pero, desde mi experiencia, creo que la forma de perfeccionismo que experimenta Lily es mucho más común en las niñas", ha subrayado la autora.

"Además, crecí con dos hermanas, así que conozco todas las dinámicas complejas de interacción entre hermanas. Lily siente que no puede pedir ayuda porque su familia ya está tensa por los problemas de su hermana. Pero Lily se da cuenta de que ella también se merece ayuda y que guardárselo todo dentro solo empeora las cosas", añade Stewart.

La protagonista descubrirá, gracias a un proyecto escolar que inicia con su amigo Micah, el poder sanador del arte y su amor por las palabras y la poesía le ayudarán a expresar lo que siente.

"El arte y la escritura pueden ser muy terapéuticos. Utilizar el arte o la escritura para compartir tu historia es una excelente manera de procesar un trauma, pero también de hacerles saber a los demás que no están solos", explica la escritora, animando a cualquier persona a compartir su propia historia.

La autora de 'Las palabras que nos guardamos' desvela que las historias que escribe nacen de un lugar "muy personal" para ella, pues también ha luchado contra diversas formas de ansiedad a lo largo de su vida. Además, Erin Stewart señala que las visitas que hace regularmente a colegios le han confirmado la idea de que "la ansiedad es muy común entre los adolescentes".

"Aunque hemos logrado grandes avances para desestigmatizarla, tenemos mucho más trabajo por hacer", concluye la escritora, que ha incluido al final del libro una nota personal dirigida a sus lectores donde proporciona recursos de apoyo relacionados con la salud mental.