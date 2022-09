Luis Enrique da este viernes la lista para los duelos de Suiza y Portugal con dudas arriba y atrás

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

España se medirá al combinado suizo el próximo 24 de septiembre en La Romareda de Zaragoza y tres días después visitará a su vecino en la localidad portuguesa de Braga, en lo que serán sus últimos partidos antes del Mundial de Catar del mes de noviembre, por lo que esta convocatoria podría arrojar alguna pista.

Respecto a su última lista en mayo, el técnico asturiano retocará seguramente su parte ofensiva donde tiene las bajas seguras por lesión de dos teóricos habituales como Dani Olmo (Leipzig) y Gerard Moreno (Villarreal) y además Rául de Tomás no ha jugado todavía esta temporada tras su polémica salida del Espanyol, al igual que Marco Asensio, con pocos minutos con el Real Madrid.

Esto puede provocar que Luis Enrique busque nuevas alternativas para su delantera y que sea una oportunidad tanto para Borja Iglesias (Betis) como para Iago Aspas (Celta), después de que ambos hayan empezado muy bien la temporada en LaLiga Santander, mientras que Yéremi Pino (Villarreal) también podría volver después de perderse por lesión la anterior lista. Fuera de España, Rodrigo Moreno (Leeds) está lesionado y Ferrán Jutglà ha empezado muy bien con el Brujas y podría ser una alternativa.

El seleccionador también puede ofrecer sus planes a nivel defensivo, sobre todo con el competido lateral izquierdo, donde el que parecía fijo, Jordi Alba, no está teniendo mucha participación en este inicio de campaña con el FC Barcelona. Precisamente, uno de los que le ha quitado minutos es Marcos Alonso, una de las bazas para esa posición junto a la del valencianista José Luis Gayà.

En el centro de la defensa, el de Gijón no podrá contar todavía con Aymeric Laporte (Manchester City), que sigue de baja por lesión, mientras que en el centro del campo, la mejor noticia será el retorno de Pedri González (FC Barcelona), que no estuvo en la última por lesión. Thiago Alcántara (Liverpool) no ha podido jugar mucho con el Liverpool tras salir de una lesión y Carlos Soler apenas ha participado desde su fichaje por el PSG.

Como es habitual, Luis Enrique ofrecerá sus convocados para estos dos partidos a partir de las 11.30 horas a través de los medios oficiales de la selección, y una hora después comparecerá ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).