Marco Rose: "Es un poco amargo, porque creo que hemos merecido más por cómo hemos jugado"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un partido intenso, en el que hemos hecho y exigido mucho, hemos jugado bien, hemos tenido muchas oportunidades y posesión, pero en los últimos momentos hemos tenido momentos de debilidad donde no hemos tenido oportunidad y el real Madrid si ha disfrutado de oportunidades. Es un poco amargo, porque creo que hemos merecido más por cómo hemos jugado. Aunque hemos jugado muy bien en el partido, al final un par de errores han provocado los dos goles", señaló el técnico en la rueda de prensa posterior a la derrota (2-0)en Champions ante el Real Madrid.

El técnico se mostró "decepcionados" por el gol de Marco Asensio recibido "en el último momento". "Sin embargo, lo que he visto hoy me da confianza", afirmó optimista. "Tenemos que poner más carne en el asador la próxima vez, pero este es el camino que queremos seguir. Tenemos que aprender de estas situaciones y no dudar, pero los chicos han hecho las cosas bien", advirtió.

Finalmente, Rose destacó la "defensa activa" de su equipo, a pesar de que el Real Madrid tuvo "momentos muy dominantes". "Hemos hecho muchas cosas bien, no nos hemos conformado. No he tenido la sensación de que hayamos perdido completamente el control", expresó antes de poner en valor al actuación de su equipo para "controlar" a Vinicius. "No ha generado situaciones complicadas, pero cuando lo ha encontrado ha utilizado el espacio que le hemos dejado", zanjó.