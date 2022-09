Papa El Papa nombra un tribunal canónico para investigar el caso 'Gaztelueta'

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Pontífice envió una carta al padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, con fecha de 12 de agosto de 2022, en la que aseguraba que había estudiado todo el material de la Congregación para la Doctrina de la Fe y consideraba necesario abrir el proceso y nombrar un tribunal canónico para que lleve a cabo un juicio, tal y como ha confirmado Cuatrecasas a Europa Press.

En 2018, la Audiencia Provincial de Vizcaya condenó al docente a once años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales por cinco episodios fácticos de abusos sexuales cometidos por el acusado en su despacho. La Audiencia dio credibilidad a la víctima, basándose en el testimonio aportado por los peritos de la acusación.

Si bien, en septiembre de 2020, el Tribunal Supremo rebajó la condena de once a dos años, al estimar parcialmente el recurso del acusado. Para entrar en prisión, la pena debe ser superior a los dos años, si el procesado no tiene antecedentes y no hay riesgo de que reincida.

El TS estimó de forma parcial el recurso del profesor --vulneración del derecho a la presunción de inocencia-- y excluyó de los hechos probados dos de los cinco episodios que condicionaron la gravedad de la pena al apreciar "una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo" que no puede avalar.

Posteriormente, el pasado mes de febrero de 2022, el Tribunal Constitucional no admitió a trámite un recurso de amparo presentado por el condenado, decisión con la que quedó cerrado el procedimiento judicial.

En un comunicado, el Opus Dei ha recordado que en el año 2015, la Congregación para la Doctrina de la Fe realizó una investigación, que concluyó con la inocencia del profesor; ha manifestado su "repulsa" por "cualquier tipo de abuso" y ha mostrado su deseo de que este proceso que ha abierto el Papa "ayude a sanar heridas y arrojar una mayor claridad" sobre el caso.

Por su parte, Juan Cuatrecasas se ha mostrado, en declaraciones a Europa Press, "esperanzado" con este "paso" que ha dado el Vaticano porque considera que "es parte del proceso de reparación", aunque dice que su hijo cree que "llega tarde".