(Previa) El Valladolid busca aferrarse al José Zorrilla ante un Cádiz sin puntos

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Los de Pacheta esperan volver a sonreír en casa, donde sumaron su primer y único triunfo ante el Almería, después de caer en los compases finales de su visita al Girona, lo que le dejó al borde de la zona roja de la clasificación, empatado a puntos (4) con el Getafe, por lo que buscará batir a un rival directo e irse con más calma al parón.

Por su parte, el Cádiz sigue sin levantar cabeza. Cinco derrotas en cinco partidos que dejan tocado a Sergio González, hasta ahora incapaz de dar con la tecla de un equipo sin pólvora. Así, los problemas del cuadro andaluz se han duplicado ante la escasez de puntos y de efectividad en el área rival, donde la afición todavía no ha celebrar un gol.

Pese a la crisis deportiva, los gaditanos no han perdido la fe tras su abultada derrota ante el Barça, que dejó signos evidentes de mejoría en el primer tramo en juego . Un encuentro en el que el fútbol terminó en segundo plano ante el susto en la grada de un aficionado tras sufrir un paro cardíaco. En la reanudación, a falta de diez minutos por jugar, los azulgranas endosaron dos goles más.

Precisamanete, las segundas partes no son buenas para el Cádiz, donde ha recibido diez de los últimos once tantos encajados. La situación es crítica, y ansiados de dejar atrás un lastre del que no han sido capaces de desquitarse, el choque de este viernes será la prueba de fuego definitiva para revivir.

En el apartado de bajas, Sergio González, quien regresa a la que fue su casa, viajará con la duda del 'Choco' Lozano, mientras que en el caso de Pacheta, aún no sabe si podrá contar con Luis Pérez y Sergi Guardiola, ambos entre algodones.

--PROGRAMA DE LA SEXTA JORNADA DE LALIGA SANTANDER.

-Viernes 16 septiembre.

Valladolid-Cádiz. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.

-Sábado 17.

Mallorca-Almería. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.

FC Barcelona-Elche. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15.

Valencia-Celta. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30.

Athletic Club-Rayo Vallecano. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00.

-Domingo 11.

Osasuna-Getafe. De Mera Escuderos (C. Manchego) 14.00.

Villarreal-Sevilla. Hernández Hernández (C. Canario) 16.15.

Real Sociedad-Espanyol. Del Cerro Grande (C. Madrileño) 18.30.

Betis-Girona. Ortiz Arias (C.Madrileño) 18.30.

Atlético-Real Madrid. Munuera Montero (C. Andaluz) 21.00.