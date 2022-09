R.Centroafricana.-Touadéra pone en marcha el comité para la redacción de la nueva Constitución entre críticas opositoras

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, ha puesto en marcha un comité que estará encargado de la redacción de la nueva Constitución, en medio de las denuncias de la oposición sobre sus supuestos planes para poder extender el número de mandatos.

El organismo está integrado por 50 personas y tendrá tres meses para presentar un nuevo proyecto de Carta Magna, si bien los principales partidos opositores y la Iglesia Católica se han negado a participar en el proceso, según ha recogido la emisora Radio France Internationale.

Touadéra ha argumentado que con esta iniciativa "se pliega a las reivindicaciones del pueblo" y ha subrayado que "ninguna institución tiene el poder de hacer frente a la soberanía popular", ante el recurso presentado por la oposición ante el Tribunal Constitucional contra la formación del citado comité.

En este sentido, el presidente centroafricano ha resaltado que "la Constitución del 30 de marzo de 2016 no da ni al presidente de la República ni a ninguna otra institución el poder de hacer frente a la soberanía popular o de limitar o prohibir el ejercicio de esta soberanía".

"Me he dado cuenta de que la mayoría de nuestros compatriotas considera que nuestro corpus jurídico no debe ser inamovible y debe adaptarse", ha explicado, antes de subrayar que el comité encargado de preparar el borrador constitucional tiene "un carácter inclusivo" pese a la ausencia de la oposición.

La Constitución vigente prohíbe que el jefe de Estado se postule para un tercer mandato. Touadéra fue elegido en 2016 y reelegido en 2020, después de unas polémicas elecciones marcadas por la ofensiva de los rebeldes de la Coalición Patriotas por el Cambio (CPC) y el rechazo de los resultados por parte de la oposición.

Así, la alianza opositora Coalición de Oposición Democrática 2020 (COD-2020) se negó reconocer la reelección del presidente a pesar del aval del Tribunal Constitucional a los resultados electorales tras sus reiterados llamamientos a favor de un aplazamiento a causa de la inseguridad y la retirada de la candidatura de uno de los candidatos, lo que, según la ley electoral, habría forzado una prórroga.

El país africano se ha visto sumido en una grave crisis a raíz de la eliminación de la candidatura a las presidenciales de 2020 del expresidente François Bozizé, quien regresó al país a finales de 2019 para volver a ser candidato a la Presidencia, cargo que abandonó en 2014 ante el levantamiento de los rebeldes de Séléka, predominantemente musulmanes. Bozizé encabeza en estos momentos la CPC.