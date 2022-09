Ribera está pendiente de Bruselas para ver si hay que "afinar" el impuesto a las eléctricas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que está pendiente de lo que determine la Comisión Europea sobre la propuesta de crear un nuevo gravamen a los supuestos beneficios extraordinarios de las empresas petroleras, gasistas y de carbón para ver si es necesario "afinar" el impuesto a los ingresos de las energéticas (eléctricas, petroleras y gasistas) que se está tramitando en el Parlamento de España.

"Primero hay que ver cómo van las cosas en Bruselas. Bruselas también entiende que se necesita adecuar (el nuevo gravamen) a la realidad fiscal de cada uno de los Estados miembros", ha señalado la ministra al ser preguntada sobre las propuestas para afrontar el alza de los precios energéticos que este mismo miércoles dio a conocer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sobre los planteamientos de Bruselas, Ribera considera que apuntan en una dirección similar a la que defiende el Gobierno español "desde hace tiempo" y que aboga por "reducir los beneficios extraordinarios que están teniendo" las grandes compañís energéticas y "facilitar una contribución solidaria" para que empresas y familias puedan "tener menores precios" en la factura eléctrica.

Asimismo, la titular de Transición Ecológica ha asegurado que no existe la posibilidad de que el impuesto que propone España y el planteado por Europa convivan a la vez.

En esa línea, ha señalado que tanto desde el Ministerio de Hacienda como los grupos parlamentarios están viendo la mejor manera de encajar los dos planteamientos.

Por otro lado, ha vuelto a criticar la actitud del Partido Popular (PP) debido a su rechazo a tramitar en el Parlamento el nuevo gravamen a los ingresos de energéticas y entidades financieras.

"Hay una cosa que no me gusta nada del estilo del señor Feijóo (...) Esto de que cada vez que el Gobierno, por poner una cosa, dice que él solamente discute del asunto si se retira la propuesta del Gobierno y solo habla de la propuesta de la oposición, me parece que es dudosamente recomendable para nadie", ha lamentado Ribera.