Jorge Molina toma las riendas del turismo de Tulum

El nuevo director de Turismo de Tulum, Jorge Molina, ha destacado por su currículum como experto internacional en Turismo, Hospitalidad y Bienes Raíces (Planificación, Desarrollo, Gestión) desde hace años, especialmente en esta zona de Quintana Roo.

Desde hace años, Jorge Molina conoce y ha participado del desarrollo de Tulum, tiene 11 meses colaborando en el ayuntamiento de Tulum.

Fue director ejecutivo de EXPERTHREE Business Strategists – Agencia Experta en Turismo, Hospitalidad y Bienes Raíces, desde noviembre de 2016.

Anteriormente fue director de Business Operations de Bahia Principe Residences Tulum, del 2015 al 2016, en donde desarrolló el Programa de Rentas Vacacionales para garantizar la rentabilidad de inversiones inmobiliarias y la satisfacción del comprador.

Además realizó un Master in Tourism & Hospitality Management por la Universidad Politécnica de Valencia, España ; en el Instituto Politécnico Nacional un Bachelor in International Commerce; y en la Universidad Veracruzana cursó el Bachelor in Business Administration de 1995 – 1999.

Ahora, al frente del Turismo de Tulum enfrentará grandes retos y que tratará de dirigir a través de los siguientes ejes: Cultura Maya, Eje de Competitividad Empresarial y Profesional para el desarrollo económico, turístico y agropecuario de Tulum

En Tulum se brindarán apoyos permanentes para empresas y proyectos que promuevan la lengua maya e integren a personas origen maya o maya parlantes, quienes a su vez podrán acceder a beneficios por preservar la identidad de Tulum y el mundo maya, a través de un trabajo coordinado entre dependencias municipales.

Tulum contará con la primer oficina de atención integral a empresarios, emprendedores y turistas, la cual tendrá una ubicación estratégica.

La imagen del mágico Caribe Maya de Tulum, México estará impulsada desde dos portales de Internet, el primero de fomento al turismo con la página web: tulumwelcomesyou.travel, mientras que el segundo de fomento artesanal con la web hechoentulum.shop

Tulum es Tulum. La imagen de Tulum en el mundo se utilizará de manera positiva bajo el concepto de la Tulumificación que se vive en los sectores: turismo, hotelero, restaurantero, moda, inmobiliario y de entretenimiento por medio de negocios y productos que intentan replicar el "Estilo Tulum", sin contar con la identidad auténtica del destino; las personas, la naturaleza, la gastronomía, las artesanías, y la cultura y tradiciones vivas.

