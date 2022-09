Alberto Fernández apuesta por convertir a Argentina en "un enorme proveedor de energía"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El mandatario argentino ha presentado, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royon, el 'Plan Gas 4 y 5 de Sustentabilidad Energética' con el fin de incrementar la producción de gas natural, y sustituir así las importaciones que realiza a día de hoy, según ha informado en un comunicado la Presidencia de Argentina.

"Vamos a seguir adelante con todos los incentivos, dando la normativa necesaria que la actividad está reclamando, y vamos a exigirles inversión, producción y trabajo a quienes se beneficien con eso", ha afirmado Fernández durante la presentación del plan.

El medida consistirá en la convocatoria a las empresas para prorrogar los contratos vigentes de explotación de gas hasta 2024, para más tarde asegurar un incremento de la producción gasífera, según ha recogido la agencia Télam.

"Tenemos la oportunidad en una primera etapa de lograr que el gas natural se distribuya en todo el país. Para eso estamos haciendo u nuevo gasoducto, que es el primer paso del autoabastecimiento, porque lograremos que cerca del 90 por ciento de la demanda que tenemos hoy de gas podamos generarla con nuestra propia producción", ha asegurado Fernández.

"Después vendrá el segundo desafío, que es ver cómo licuamos ese gas para llevarlo más allá de nuestras fronteras", ha añadido.

Con todo, el presidente argentino ha señalado que el país tiene la oportunidad de ser "un jugador central" en la producción energética del futuro. "(La oportunidad) No debemos dejarla pasar. No por el bien de las empresas, no por el bien de un gobierno: por el bien de los argentinos y argentinas", ha expresado Fernández.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, ha afirmado que el desafío que se plantea el Gobierno es que "la producción energética de la Argentina en 2027 tenga el mismo tamaño y peso de exportación que la de proteínas en el producto bruto interno".

"El país puede recorrer un camino que genere en el sector energético un segundo gran jugador en el producto bruto junto a los agronegocios", ha señalado Massa, sosteniendo que "el país va a quedar a un paso (del autoabastecimiento), al 90 por ciento, en 2023", según ha informado Télam.