Feijóo critica el "desdén" de Sánchez a la propuesta del PP para deflactar el IRPF cuando Podemos lo plantea en Madrid

MADRID/MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este viernes que Podemos ha planteado en la Comunidad de Madrid deflactar la tarifa del IRPF como viene defendiendo el Partido Popular desde el pasado mes de abril, mientras que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez lo rechaza con "desdén" a nivel nacional. Tras recordar que también lo han apoyado los socialistas vascos en Euskadi, ha resaltado que "no es una buena noticia" que los grupos parlamentarios de los socialistas y de Podemos "tengan más sentido común" que el Consejo de Ministros.

Así se ha pronunciado en la segunda edición de AVANZA-Foro de Empresa Familiar que se celebra en Murcia, un día después de que Podemos haya presentado una propuesta de resolución en el marco del debate de la región que se celebra esta semana en la Asamblea de Madrid.

En concreto, Podemos plantea "implementar medias frente a la inflación que complemente las que está tomando el Gobierno del Estado que incidan en los colectivos más vulnerables, como deflactar los tres tramos más bajos del IRPF en función del IPC, y la congelación de tasas y precios públicos de servicios públicos básicos, financiándolas con la recuperación del impuesto del patrimonio y la derogación de la recién aprobada ley que elimina los impuestos autonómicos a las máquinas tragaperras".

SI NO SE ACEPTA, SÁNCHEZ OPTARÁ POR UNA POLÍTICA "REGRESIVA"

En su intervención, después de la del presidente murciano, Fernando López Miras, ha emplazado al Gobierno a que "siga aceptando las propuestas que está haciendo la oposición", como ya ha hecho con el IVA de la luz y el gas.

"No es posible seguir con la negativa del Gobierno central a actualizar la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros cuando el propio Gobierno en Euskadi vota a favor de la actualización del impuesto de la renta --en alusión al apoyo del PSE-- y ayer mismo Podemos en la Comunidad de Madrid propone la actualización de la tarifa del impuesto de la renta", ha apostillado, para añadir que la situación política de España "no deja de ser, si no fuera por la gravedad de la misma, pintoresca".

Dicho esto, Feijóo ha criticado el "desdén" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con el plan del PP para "frenar la inflación" en España y apoyar a las familias y la economía, cuando han recaudado más de 22.000 millones más en los siete meses del año pasado y la previsión hasta final de año puede alcanzar los 30.000.

"Si con 30.000 millones de euros más no se rebaja el IRPP, al menos a las rentas medias y bajas, es que simplemente la política económica de este Gobierno es absolutamente regresiva y en contra de las rentas que peor lo están pasando", ha advertido Feijóo.

GAMARRA ANIMA A SÁNCHEZ A LLEVARLA AL CONSEJO DE MINISTROS DEL MARTES

En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, que ha animado al Gobierno a que lleven al Consejo de Ministros del próximo martes la propuesta para deflactar el IRPF.

Fuentes de la cúpula del PP han hecho hincapié también en el hecho de que Podemos haya presentado esa propuesta de resolución "tal y como pidió el PP en su propuesta económica del mes de abril" y han recordado que entonces ese planteamiento fue tildado de "populista" por el Gobierno de España que componen PSOE y Podemos. Además, ha destacado que los socialistas vascos también han apoyado esa misma iniciativa de deflactar el IRPF en el Gobierno del País Vasco que dirige Iñigo Urkullu.

Por eso, 'Génova' cree que es "urgente" que Moncloa, "tras copiar las propuestas del PP en lo referido a la bajada del IVA de la luz, del gas y de las ayudas directas a los más vulnerables, siga impulsando desde ya las políticas planteadas por Alberto Núñez Feijóo".

"Pedro Sánchez no debería descartar nuestros planteamientos solo por el hecho de que no sean suyos, y es imprescindible que ponga los 22.300 millones de recaudación extra de este ejercicio a disposición de quienes han tenido que pagar más impuestos por culpa de la inflación, y no al servicio del Gobierno más grande y caro de la historia", han indicado fuentes de la cúpula del PP.

Según el PP, "no es una buena noticia que el PSOE y Podemos tengan más sentido común en sus grupos parlamentarios de País Vasco y Madrid que en sus 23 asientos del Consejo de ministros", han añadido las mismas fuentes.