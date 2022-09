Herido un civil israelí tras ser tiroteado en un asentamiento en el sur de Cisjordania

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Un civil israelí resultó herido como resultado de un tiroteo en el área de Carmel. Fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico", ha dicho el Ejército israelí en su cuenta en la red social Twitter. "Han sido enviados soldados al lugar y están peinando la zona en busca de sospechosos", ha agregado.

Fuentes del servicio de ambulancias Estrella Roja de David ha indicado que el herido es un joven de 18 años cuya edad no ha trascendido. La víctima fue trasladada en estado moderado al hospital Soroka de Beersheba, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. El sospechoso habría logrado darse a la fuga, sin que ningún grupo haya reclamado la autoría del suceso.

El incidente tuvo lugar horas después de la muerte de un adolescente palestino tiroteado por las fuerzas de seguridad de Israel durante una operación en la localidad de Kafr Dan, en los alrededores de Yenín, en respuesta a un enfrentamiento registrado en la zona durante la jornada del miércoles, que se saldó con la muerte de un militar israelí y dos palestinos.