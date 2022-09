Hoy no circula CDMX y Edomex: ¿Se suspenderá el programa este 16 de septiembre?

Este viernes 16 de septiembre oficialmente se celebra el 212 aniversario de la Independencia de México, por lo que de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo (LFT), es un día de descanso obligatorio; sin embargo, muchas familias optan por salir a vacacionar. Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que coches están en el programa Hoy No Circula.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la CAMe, anunció que este viernes 16 de septiembre no se suspende el Hoy No Circula en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Edomex.

En este 16 de septiembre, dejarán de transitar en CDMX y Edomex los vehículos con:

Holograma uno, engomado azul, terminación de placa 0 y 9.

Holograma dos, engomado azul, terminación de placa 0 y 9.

Autos foráneos.

El #HoyNoCircula del viernes 16 de septiembre en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Por otro lado, para el conductor que no respete el programa del Hoy No Circula, se puede hacer acreedor a una multa de tránsito por mil 924 pesos mexicanos o 20 UMAs.

