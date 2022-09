Inmobiliarias “venden espejitos, se cuelgan de las viviendas verdes en la CDMX

En México, el 60% de sus habitantes viven en ciudad y la expansión de la mancha urbana se presenta mayoritariamente a través del uso habitacional. Hoy en día las inmobiliarias o desarrolladoras venden o rentan la “vivienda verde” a personas que buscan vivir cerca de un ecosistema rodeado de plantas o árboles, por lo que han puesto su mirada en las alcaldías Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

Hacia finales de 1990, se presentó un cambio radical en materia de viviendas, el gobierno dejó de ser el principal constructor de casas, para ceder estas actividades a promotores privados y reducir su participación al otorgamiento de créditos.

El mercado inmobiliario ahora busca ”explotar” la venta de departamentos en “alcaldías verdes”, una mezcla entre la construcción urbana y un ecosistema natural, bajo esa premisa crear la idea de una mejora calidad de vida, buscado dar un mayor valor agregado a sus proyectos con la inclusión de diversas amenidades, como gimnasios, salones de eventos, terrazas, albercas, ludotecas para las personas que buscan adquirir un hogar en la Ciudad de México.

Publimetro consulto autoridades, legisladores y especialistas en urbanismo quienes coincidieron en que el mercado inmobiliario está estrechamente vinculado con una lógica mercantil, y que a pesar de que se reconoce como un derecho humano el acceso a la vivienda, aún no todos los actores de este sector están involucrados.

Para la doctora en Urbanismo y académica de la UAM, Georgina Sandoval, la CDMX no ha logrado encontrar un punto de equilibrio entre el interés privado, la necesidad social y el cuidado del medio ambiente.

“Somos un país del tercer mundo que privilegia antes que nada la propiedad privada, y ese es el argumento fundamental para destruir las áreas verde que nos quedan en las superficies permeables con las que aun cuenta la Ciudad. Yo pondría en tela de juicio, cualquier spot comercial queriéndote vender un área verde, cuando lo que tenemos que cuidar son las áreas permeables”.

Altos precios no permiten un acceso a la vivienda

De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) los precios de la vivienda en la CDMX se han incrementado en 53%, por encima del promedio nacional de 36%. Los motivos del alza son la falta de tierra, la elevada demanda, la escasez de oferta y la densidad de la capital.

Para la urbanista de la UAM hoy los grandes constructoras, inmobiliarias y desarrolladores construyen conjuntos habitacionales, lo que más les importa es tener más viviendas para vender que cuidar el medio ambiente, por lo que hoy se convirtió en una “gran mentira ofertar la vivienda verde”.

Señaló como principal responsable de esta situación al Gobierno Federal y local ya que el tema del mercado siempre está encaminado a una rápida venta y a una rápida recuperación de su inversión. “Mucho de lo que están haciendo las inmobiliarias no es solo para solventar la propiedad de una familia que necesita donde vivir, si no es precisamente una expectativa de un sector no atendido ni por el INVI ni por el Infonavit”, puntualizó.

Por su parte, Anselmo Peña Collazo, director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), comentó que hoy en día en tiempos de crisis mundial se tiene que fortalecer más vivienda social; en cuanto a las inmobiliarias, dijo que mientras “estas cumplan con la normatividad, con la ley, con el desarrollo urbano, con los mejores costos para ser más accesibles para que las familias tengan acceso viviendas”.

Respecto a los “engaños” que representa para los compradores el que se les venda “viviendas verdes”, el director del INVI refirió que los ciudadanos deben estar muy alertas para que “no sean sujetos a fraudes, nos les saquen su dinero y se les cumpla con lo ofertado”.

Explicó que existe la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y las propias alcaldías en donde se puede acudir a consultar el proyecto de las desarrolladoras y constatar que cumpla con la normatividad y los compradores no sean engañados ni defraudados.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara, la diputada federal Lilia Aguilar explicó que, si bien el concepto de este tipo de vivienda está relacionado con la sostenibilidad, también se ofrece como un lujo cumpliendo únicamente con fines comerciales dejando de lado los estándares que se exigen para que puedan considerarse verdaderamente verdes”.

“Debido a que es algo innovador para el sector, se tiene constancia de los altos precios pueden alcanzar este tipo de viviendas (verdes), porque, contrario al concepto, lo sustentable lo han logrado posicionar como lujo y exclusividad”, agregó.

Instituciones deben regular la venta de vivienda

La diputada federal del PT, Lilia Aguilar, señaló que se deben involucrar a las instancias de gobierno o públicas para que quienes ofertan este tipo de viviendas sustentables se registren ante Profepa y la Semarnat, por ejemplo, desde el momento de emitir las licencias de construcción, el suelo, las características del diseño y los materiales acrediten que cumplan con las condiciones mínimas para ser consideradas dentro de esa categoría.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 del INEGI, en la Ciudad de México el 46% de las viviendas particulares son rentadas; 51.4% de la población no tiene acceso a créditos o no tiene recursos para adquirir una casa.

Por su parte, la urbanista Georgina Sandoval resaltó que este es un ejemplo del “acaparamiento de predios en la Ciudad de México, donde la venta de los departamentos esta por los cielos. Nadie los puede comprar más que ellos (inmobiliarios o desarrolladores). El suelo es un tema de esta fuera de control del gobierno”, subrayó.

¿Qué dice la Ley?

De acuerdo con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF), entiende las áreas verdes como toda superficie cubierta por vegetación natural o inducida que se localice en la Ciudad de México. De acuerdo con el portal de datos de la CDMX, hay Bosques Urbanos que se concentran principalmente en las alcaldías de Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Xochimilco.

Ante esta situación, la presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar, dijo que se está trabajando en adecuar la legislación en esta materia, sino también en el tema presupuestal para lograr apoyos que hagan una coalición entre el suelo, la vivienda y el medio ambiente.

“Debemos tener en claro que las casas actualmente no están pensadas con esta visión, pero si se impulsan proyectos para que las familias reduzcan los contaminantes que emiten y ahorren recursos económicos a largo plazo”, comentó la legisladora del PT.

Puso como ejemplo al Infonavit, que cuenta con un proyecto llamado “Hipoteca verde”, que consiste en un monto adicional que se les otorga a todos los créditos de las viviendas financiadas por el instituto para que se adquiera eco-tecnologías para el hogar.

Para la académica de la UAM, Georgina, Sandoval, hoy por hoy el Infonavit está haciendo a un lado la idea de la “Hipoteca verde”, “porque esta no les ha funcionado”.

