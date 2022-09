Temblor de 7.4 con epicentro en Michoacán se siente en la CDMX este 19 de septiembre

Minutos después del simulacro nacional, un movimiento telúrico removió a la Ciudad de México; a las 13:05 la alerta sísmica se activó de nuevo, pero esta vez por un movimiento telúrico real que preliminarmente se informó fue de 6.8, pero minutos más adelante, el Sismológico Nacional precisó que la magnitud fue de 7.4, con epicentro a 63 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán.

Así, este lunes 19 de septiembre que se conmemora el 37 aniversario del terremoto de 1985 y cinco años del ocurrido en 2017, un nuevo sismo activó la alerta sísmica, menos de una hora después de que sonó la alerta por el simulacro nacional.

Aquí algunas fotos que dan testimonio del desalojo de edificios de oficinas, viviendas y escuelas, principalmente.

Sismo en México

La circulación se paralizó en las grandes avenidas de la Ciudad de México, como Insurgentes, donde se encuentra una gran cantidad de oficinas.

Sismo Desperfectos y crisis nerviosas tras el sismo de este 19 de septiembre de 2022. (Twitter)

Preliminarmente no se reportan daños en inmuebles, salvo productos que se cayeron en los anaqueles en comercios ya sea durante el movimiento telúrico o cuando la gente desalojaba los inmuebles.

AMLO Primer reporte sobre el sismo de este 19 de septiembre de 2022 (Presidencia )

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue trasladado al Patio Central de Palacio Nacional al activarse la alerta sísmica, desde donde expresó “deseamos qye no haya pasado nada grave”.

Claudia Sheinbaum desde las oficinas del c5

Justo a la hora en que ocurrió el sismo este lunes estaba programada una conferencia de prensa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum acompañada por prácticamente todo su gabinete. En su primer reporte, tras una evaluación preliminar, destacó que no se registraron daños graves.

Sismo en México 7.4 grados de magnitud.

Como el sismo ocurrió minutos después del simulacro nacional, los elementos de seguridad aún se encontraban en alerta, por lo que apoyaron para bloquear la circulación mientras se realizaba la evacuación de la gente que se encontraba en los inmuebles.

Daños en Coalcomán, Michoacán. Foto: especial

Mientras en la Ciudad de México no se reportan daños, el poblado donde tuvo su origen el sismo, Coalcoman, Michoacán, no corrió la misma suerte. En sus calles se aprecian derrumbes, aunque hasta el momento no se tiene datos de víctimas mortales.

Así el fuerte sismo en el poblado de Santa Inés, en Tacátzcuaro, Michoacán.



Más, en: https://t.co/Js8zaUIepL pic.twitter.com/J018lGxbI0 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 19, 2022

