Iceta cree que "seria absurdo" cancelar actos del Año Picasso porque en "algún momento pudo agredir a alguna mujer"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"¿Cómo va a haber cancelaciones? sería tan absurdo", ha respondido Iceta en una entrevista en Canal Sur Radio al ser preguntado por la posible suspensión de actos y ha defendido la proyección artística del pintor malagueño. "Cuando alguien tiene a creadores de un impacto tan grande, cómo vamos a decir que, porque ha tenido alguna relación conflictiva con las mujeres y en algún momento pudo agredir a alguna, no nos gusta y lo borramos; no nos lo podemos permitir, no conviene, ni podemos hacerlo", ha explicado rotundo el titular de Cultura.

El ministro ha defendido dar a Picasso "una dimensión global y casi universal", y aunque considera una "completa estupidez olvidarse de su obra", también reconoce que "sería absurdo cerrar los ojos a realidades como sus relaciones conflictivas" con las mujeres. "Él mismo ha hablado de la dificultad de refrenar sus pasiones y también un cierto carácter violento que queda reflejado en su obra", ha admitido Iceta.

Por ello, ha defendido "enseñar a Picasso tal cual es y celebrar su obra, que ha sido tan importante y ha tenido tanto impacto en corrientes artísticas". "Estamos dispuesto a enseñarlo todo, a no esconder nada, pero sobre todo a darle dimensión e impacto a su obra", ha añadido.

Respecto a la representación de autores españoles en la Feria del Libro de Fráncfort, en la que España será en esta edición país invitado, el titular de Cultura ha destacado el "esfuerzo" para que estén presentes "todos los género y lenguas". "Vamos a intentar tocar todos los palos, porque merece la pena que nos vean tal como somos", ha indicado.

Sobre los autores representados, ha asumido que "todos los que están son, pero no todos los que son podrán estar".