Meloni aboga por replantear la cuestión de la soberanía nacional de Italia sin salirse de la UE

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"El de la soberanía es un debate que debemos plantear (...) sin tener que decir que nos vamos de la Unión Europea (...). El tema es relevante. No es una cuestión de enemistad con Europa, sino de organizar mejor la defensa del interés nacional frente a Europa", ha afirmado Meloni en una entrevista con la cadena Rai 3.

"Porque vemos por las nubes el precio del gas mientras otros países defienden sus intereses nacionales", ha indicado Meloni en referencia a la subida del precio del gas ruso, según recoge la prensa italiana.

Sin embargo, Meloni ha rechazado seguir la misma política que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. "Polonia está al frente del choque con Rusia y recibe refugiados de Ucrania por su cuenta. No hay que empujar a los países europeos hacia Rusia, sino traerlos hacia nosotros. Estoy de acuerdo con una Europa seria (...). Orbán tomará sus decisiones, pero no hago lo que dice Orbán. No hago lo que dice nadie. Solo miro por el interés nacional italiano", ha remachado.

Meloni ha defendido además el apoyo de las instituciones para "los que no puedan trabajar". "Tenemos que explicarles a quienes no están en condiciones de trabajar hoy, jubilados, inválidos, familias sin ingresos,... que no perderán el apoyo del Estado. Es correcto que el Estado brinde asistencia a quienes no pueden para trabajar. Quien está en condiciones de trabajar, debe trabajar", ha argumentado.

SALVINI CREE QUE GOBERNARÁN CINCO AÑOS

El principal aliado de Meloni, Matteo Salvini, de la también utraderechista Liga, ha defendido la unidad del bloque de derecha que aspira a gobernar y ha asegurado que "Yo, Giorgia y Silvio (Berlusconi) nos llevamos bien en todo, en casi todo. Gobernaremos 5 años".

"En el exterior verán una Italia con un gobierno serio, estable, coherente, que será mucho más respetada que una Italia representada por 38 cosas diferentes (...). Vamos a gobernar cinco años, bien y juntos. Nada de cambios de camiseta. Lo que está en el programa es sagrado", ha argumentado durante un acto público en Pontida, a las afueras de Milán.

En política exterior ha prometido que el próximo ministro de Asuntos Exteriores será un diplomático "y no un Giggino volador", en referencia al actual titular de la cartera, Luigi Di Maio, recordando el apodo con el que le llamaba su madre.

Además, ha argumentado sobre la actual guerra en Ucrania que "si hubiera estado (Donald) Trump en lugar de (Joe) Biden" en la Casa Blanca "muchas cosas hubieran sido diferentes".