Polémica en Irán por la muerte de una joven detenida por la Policía de la Moral por llevar mal puesto el velo

Archivo - May 13, 2020, Tehran, Iran: Worshippers wearing protective face masks to help prevent the spread of the new coronavirus (COVID-19) pray at the Mahdieh of Tehran in Laylat al-Qadr, or the night of destiny, during the holy fasting month of Ramadan Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo (Rouzbeh Fouladi/Europa Press)