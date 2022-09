Trudeau destaca que el sistema de Gobierno de Canadá con Reino Unido es "estable"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Creo que hay una estabilidad extraordinaria en nuestro sistema de Democracia. Tenemos un gobernador general extraordinario que encarna lo mejor de los canadienses y tenemos una Corona que supervisa, a veces desde una cómoda distancia, lo que está sucediendo", ha dicho.

Así, en declaraciones a la BBC, el primer ministro Trudeau ha incidido en que la relación de Ottawa con Londres está en "buen equilibrio" y "seguirá sirviendo extremadamente bien a los canadienses" en el futuro.

Por otro lado, Trudeau se ha pronunciado una vez más sobre el legado que deja Isabel II, a quien dice conoció hace más de 40 años cuando su padre, Pierre Trudeau, se desempeñaba como jefe de Gobierno en Canadá.

"El simple hecho de venir a Londres y no poder verla es algo que me coge un poco desprevenido (...) La relación que he podido profundizar con ella durante los últimos siete años ha sido extraordinaria, poder mantenerla informada sobre lo que sucede en Canadá, pero también tener conversaciones reales, profundas y reflexivas sobre asuntos globales", ha señalado.

Según Trudeau, en los últimos tiempos había conversado con Isabel II sobre la guerra en Ucrania, los desafíos que afrontan los países del hemisferio sur, o el cambio climático, entre otros asuntos.