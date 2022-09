Xavi: "Está costando un poco que Ansu Fati se sienta como antes, quizás también es culpa nuestra"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, destacó que la ausencia en el once titular de Ansu Fati se debe a "un plan con mucha precaución" para que el jugador se sienta "muy bien como antes", aunque esa sensación "está costando un poco", por lo que hizo autocrítica por su gestión de una situación "difícil" al llevar "mucho" tiempo sin ritmo.

"Estamos haciendo un plan con mucha preocupación para que se sienta muy bien como antes. Esa sensación que tenía está costando un poco, quizás también es culpa nuestra por cómo lo estamos gestionando. Es una situación diferente porque lleva mucho tiempo sin participar y el ritmo requiere prudencia", afirmó Xavi en rueda de prensa.

En el caso del joven jugador de 19 años, que no ha entrado este viernes en la lista de Luis Enrique para los partidos ante Suiza y Portugal, correspondientes a la Liga de Naciones, podría salir en el once titular este sábado ante el Elche. "Está ayudando mucho, irá entrando. La intensidad y ritmo lo tiene que ir incrementando, pero poco a poco", añadió.

"El año pasado quizás fuimos muy rápidos, por eso queremos ir con cautela. No es un plan físico o mental, es cosa nuestra. Me motiva que esté en el once inicial, pero hay competencia y decidimos por intensidad y ritmo", culminó sobre el caso del atacante español.

En esta línea, el de Terrassa reconoció la dificultad de enfrentarse al conjunto ilicitano en la sexta jornada de LaLiga Santander. "Esperamos un rival que ya nos complicó las cosas el año pasado. Tiene urgencias, pero es uno de los equipos más físicos de la categoría. No sabemos el sistema que utilizarán, son muy versátiles. Son tres puntos vitales, después de perder en Múnich queremos recuperar las mismas sensaciones pero con victoria", dijo.

El cuadro catalán podría dormir líder a la espera del derbi madrileño el domingo entre Real Madrid y Atlético. "Tenemos que ganar mañana y luego veremos los otros resultados. No será fácil ganar, todo el mundo lo da por ganado y el año pasado nos costó mucho. Primero centrémonos en lo nuestro, si acabamos líderes mejor que mejor", zanjó sobre la competencia en la tabla, en la que "no será una Liga de 100 puntos".

"LAS VICTORIAS Y LAS DERROTAS DURAN 24 HORAS"

El Camp Nou recibirá de nuevo a su equipo tras perder 2-0 ante el Bayern el pasado martes en la Liga de Campeones. "Lo que hicimos era para ganar los tres puntos. Les hemos enseñado las imágenes a los futbolistas, hay que aprender de los errores. Las victorias y las derrotas duran 24 horas, luego hay que pensar en el siguiente partido", destacó.

Tras la derrota, el barcelonismo se alegró por la renovación del joven centrocampista español Gavi hasta 2026, para Xavi la "mejor" noticia de la semana. "Es un jugador de presente y futuro. Es líder a pesar de la edad que tiene, es un corazón con botas. Capaz de jugar a lo que quieras. Ha madurado en el juego desde que estamos", indicó.

Preguntado por el nivel de Marcos Alonso, el entrenador afirmó la dificultad de tener continuidad. "Será difícil este año porque jugamos cada tres días, habrá muchas rotaciones. Priorizaré el estado físico, anímico y sensación de fatiga. Continuidad quizás no, pero importante seguro", explicó.

Sobre el azulgrana Álex Collado, cedido en el Elche, Xavi se alegró de su buen inicio con los ilicitanos. "Es un futbolista que tenemos en cuenta para que pueda dar un salto otra vez este año y pueda volver al Barcelona. Tiene mucha capacidad de tiro. Desde que estamos nosotros aquí ha hecho un cambio de mentalidad", manifestó.

En cuanto al parón de selecciones, se alegró por tener descanso. "Es positivo. No hemos parado desde la pretemporada. Es un descanso prácticamente para el cuerpo técnico porque el 90 por ciento de jugadores se van con su selección. Luego tenemos un mes y diez días después intensos y necesitaremos a todos los futbolistas que estén bien", concluyó Xavi, quien deberá decidir estas semanas si Pablo Torre sigue en dinámica de primer equipo o baja con el filial.