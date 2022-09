Alba Reche: "Es insultante el evidente blanqueamiento de artistas machistas en la industria musical"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Alba Reche (Elche, 1997) continúa avanzado en el "caminito" de la música, una industria en la que quiere ser un motor de cambio "activo" para paliar el machismo y paternalismo "intrínseco" que la envuelve.

"Es insultante el evidente blanqueamiento de artistas machistas en la industria musical", señala al respecto Reche en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de su nuevo EP 'Honestamente triste', que se publicará este viernes, 23 de septiembre.

En este "diario" de 5 canciones, Reche se confiesa sobre muchas cuestiones, entre ellas una situación de abuso que señala en la canción 'Esa también fui yo', una de las piezas más "crudas" del EP y la que más le costó compartir. Ahora cree que hizo lo correcto.

"Para mi esta canción fue una forma de ser consciente de muchas cosas y de reconocerme a mi misma en varias situaciones. El hecho de poder verbalizar y escribir esto me ha ayudado a sentirme mejor. Cada una encuentra su forma de lidiar con estas cosas", subraya.

Asimismo, celebra que el público pueda sentir la canción y cuenta que muchas personas le han escrito para decirle que se sienten reflejadas y han vivido experiencias similares. "Han podido empatizar con esta canción, que es para lo que están las canciones. Cuando la escribí precisamente pensé que habría personas que necesitan escuchar algo así", apostilla.

También destaca la necesidad de este tipo de canciones reivindicativas pues, a su juicio, "las canciones no dejan de ser un acto político por mucho que sean canciones". "Se cuentan cosas que son necesarias", expone.

Entre otras cosas que ve necesarias hoy, también incluye un cambio en la industria en la que se mueve y en la que, según relata, "existe paternalismo y misoginia por parte del público, los equipos e incluso las discográficas".

No obstante, celebra que ella tiene un equipo en el que cada vez hay más mujeres y los hombres "la escuchan". "Todos me conocen lo suficiente como para saber qué actitudes pueden tener conmigo", explica, para añadir que de este modo se "siente libre y tranquila" a la hora de crear.

Por otro lado, lamenta la falta de mujeres en los festivales de la escena musical nacional, no solo encima de los escenarios, también tras ellos. "Ante esto he decidido reaccionar activamente y en mi equipo he conseguido que sean todo mujeres para los directos", reivindica, al tiempo que pide "dejar atrás" la estampa de la "artista individual que se presenta en los conciertos con una banda de tíos que le sacan 40 años".

"Esto está bien, pero creo que estamos en otro punto. Si de verdad nos parece mal (la falta de mujeres), creo que reaccionar activamente es la solución. También agradecería que los artistas hombres contasen con mujeres, también en sus equipos técnicos", sentencia.

De momento, ella espera llevar su apuesta a los festivales el próximo año, pues tras una gira de salas que acabará en febrero y en la que presentará nuevas canciones, además de las de este EP, cree que ha llegado su turno. También el de saltar el charco y tocar en América Latina.

"UNO NO ELIGE SER REFERENTE"

Y es que, tiene fans en varios países de esta región desde que salió de Operación Triunfo 2018, donde quedó en segunda posición y fue una de las más queridas por los espectadores que, además de valorar su talento, la tomaron como un icono LGTBI+.

"Ser referente una no lo elige, se lo imponen", puntualiza al respecto la artista, que aplaude que "muchas niñas hayan podido verse reflejadas" en ella en este sentido. "Antes de nuestra generación en la televisión no se veían tantos referentes del colectivo y gracias a Dios el programa nos dio apertura de hablar sobre nuestra sexualidad e identidad de una forma natural", incide.

Sin embargo, relata que también ha sido cuestionada por ello. "Me han dicho que estoy aprovechándome de ser del colectivo. Yo no sabía si al contarlo en el programa iba a tener una mala o buena acogida, solo lo dije porque lo soy", zanja.

En este contexto, también denuncia los "cuestionamientos a la bisexualidad dentro y fuera del colectivo". Si bien ella no los suele vivir porque vive en una especie de "burbuja", rodeada de su gente, cuando sale de ella se da cuenta de que "sigue existiendo la bifobia", denuncia.

Pese a estas u otras críticas, se siente muy centrada en lo que toca, su trabajo, en el que, garantiza, intenta ser "honesta" con ella y la gente que la escucha, una convicción sobre la que ha tejido el EP que ahora sacará a la luz y con el que sigue haciéndose un hueco en la industria.