Deportes.-Sandra Sánchez: "La vida me está sorprendiendo con cosas que no me hubiera imaginado"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"La vida me está sorprendiendo con cosas que no hubiera imaginado pero que también son parte de mi forma de ser. Dejo mucho que la vida me sorprenda, sé que hay cosas que tengo planificadas, pero también sé que hay puertas que todavía no sé que existen, como estas y que hay que aprovecharlas, disfrutarlas y sacar lo mejor de este momento", declaró Sánchez en una entrevista a Europa Press tras presentar 'Kat Karateka', los libros infantiles inspirados en su figura.

La manchega confesó que "cuando dejas de competir hay gente que tiene pensados proyectos para ti que no te han querido decir nada hasta que no llega el momento de tu retirada porque saben que en época de competición uno está cien por cien entrenando y empiezan a llegar esos proyectos". "Hay que darles lugar a los que sí encajan con tu forma de ser, con lo que yo quiero transmitir y sacar adelante los que te hagan ilusión y los que de verdad representen a Sandra", explicó.

La talaverana, que puso fin a su carrera deportiva en verano de 2022, dejó claro que su adiós era "una decisión muy pensada". "Yo quería hacerlo y quería conseguir retirarme ganando, quería hacerlo bien y lo tenía muy meditado, pero al mismo tiempo llega un campeonato y lo sigo todo enterito y pienso 'Ay, si hubiera ido a este campeonato hubiera podido ganar'", confesó.

"Todavía escuece y se me revuelve la boca del estómago, aunque sé que la decisión es la correcta, pero sé que tiene que pasar. Ver el Mundial desde el otro lado, los campeonatos como superimportantes y ver que ya no estás, hay que gestionar también esos sentimientos de cosillas en la boca del estómago y seguir adelante", profundizó la actual campeona del mundo, de Europa y olímpica.

EL ORO DE MADRID

Es un caso muy diferente al de la tenista Serena Williams, que también se ha retirado del deporte en 2022, pero en una situación bastante lejana a la de la española, pues ya no estaba compitiendo por ser la mejor del mundo. "Yo creo que es mejor retirarse cuando uno lo siente. El interior de un deportista es un mundo tan inquieto que cada uno tiene que encontrar en qué momento se siente preparado para hacerlo", aseguró.

Sandra Sánchez se retiró tras conseguir el único éxito que le faltaba, el oro en los Juegos Mundiales de Kárate en Birmingham, Estados Unidos. "Yo busqué y quise hacer mi momento realidad de esta manera, pero cada uno tiene que encontrar cuál es su momento y Serena consideró que este era el momento, aunque dejaba alguna puerta abierta, que lo mismo hacía algún torneo más. Es ella la que tiene que sentir que ha llegado", comentó.

Entre todos los logros que consiguió como profesional, se queda con su oro en Tokyo 2020 y en el Mundial que conquistó en casa. "Los Juegos Olímpicos son algo increíble para cualquier deportista, y más si ganas un oro en Japón, tu deporte, los primeros Juegos, y todo lo que significaba para mí, pero el Campeonato del Mundo en Madrid, el primer oro con el WiZink lleno y darte la vuelta y ver a mi padre y a mi madre llorando va a ser un sentimiento y una imagen que se me queda en el corazón para siempre", aseguró la manchega.

Sin embargo, "deportivamente", no sólo se queda con cada campeonato, sino con sus inicios. "Ese día que decides ir a entrenar con 13 ó 14 años y no querías ir y esos momentos de lo dejo o no lo dejo porque empieza tu adolescencia y continúas. Marcó el momento que luego llegó 20 años después", afirmó.

A pesar de haber sido la número uno del circuito mundial ininterrumpidamente entre 2015 y 2021, nunca se confió de cara a un gran torneo. "Yo no sé si dentro de cada deportista hay alguno que piense e es el mejor. Aunque por fuera interpretemos seguridad por dentro siempre hay nervios", apuntó.

"En nuestro deporte depende tanto de que el pie se te vaya un poquito en un giro de esos que hacemos a 200 por hora, se te vaya un poquito el cuerpo y te quedas fuera, seas el número uno o el cien, que no puedes tener nunca el cien por cien de seguridad. Te aporta confianza, está claro que la confianza de que el trabajo está yendo bien, pero no con la confianza de decir 'Soy la mejor y esto lo gano', eso nunca, eso no me ha pasado", advirtió Sánchez.

UN PROYECTO FUTURO DE CREAR UNA COMUNIDAD MUNDIAL DEL KÁRATE

Tras su oro olímpico en Tokio, el kárate ha vuelto a quedarse fuera del programa de los Juegos, algo que a la española le genera "mucha impotencia, mucha injusticia". "Lo único que podemos hacer es seguir mostrando nuestro deporte, seguir haciendo visible lo que hacemos y conseguir remover nuestras conciencias y que nuestro deporte vuelva a ser olímpico", manifestó.

"Al final estamos mangoneados por despachos, por decisiones que no tienen nada que ver con el deporte. Yo siempre digo que, si los criterios están escritos, ya sean deportivos, políticos o económicos, vale, cada deporte tendrá que luchar por cumplirlo, sean los que sean y te parezcan mejor o peor", añadió al respecto.

Ahora, tras dejar el deporte, se encuentra inmersa en nuevos planes, como la serie de libros 'Kat Karateka', inspirados en su figura. "Te llega un mensaje un día, te lo proponen y dices 'Uy madre, un libro yo', y te parece una locura porque al final todo lo que no controlas y no es tu ámbito al final es un abismo, te da como una sensación de incertidumbre, si seré capaz de hacerlo, lo haré bien, funcionará, no funcionará", recordó.

"Pero también cuando ese tipo de sentimientos me llegan se me despiertan otros de decir 'No voy a dejar que esto me pueda', si algo me da miedo se me despierta la otra parte de decir que me voy a enfrentar a ello y que voy a sacarlo adelante, y contestar a ese mensaje, comenzar las conversaciones, a ilusionarte y demostrar que sí se puede", prosiguió.

Además de "esta aventura de los libros", Sandra Sánchez se encuentra en el proceso de crear "una comunidad para llegar a toda la gente alrededor del mundo y transmitir kárate con clases online" en las que la gente pueda interactuar con ella. "Queremos que esas clases sean en vivo, te puedan preguntar, que la gente tenga contacto real con nosotros. Seguir transmitiendo kárate y muchas más aventuras que aunque no las tenga pensadas ahora, segura que la vida me sigue sorprendiendo", concluyó.