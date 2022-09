Eric García: "Que Luis Enrique confíe en ti, aunque no tengas minutos, te refuerza y te da confianza"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Todos los futbolistas quieren jugar y que el míster confíe en ti, aunque no tengas minutos, te refuerza y te da confianza, pero tienes que dar el máximo, porque el mister te da mucha confianza y se la tienes que devolver", expresó el defensor azulgrana en rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Así, García se mostró "muy agradecido" con el técnico asturiano "por la confianza" que le ha mostrado "desde el principio". "Estoy seguro que no fue fácil para él, pero como jugador te sientes agradecido y con confianza. Las cosas que me pide aquí son muy parecidas al Barça. Cada vez que entro al campo, a devolverle la confianza que me ha dado", indicó como una de sus premisas en el combinado nacional.

El defensa fue convocado por primera vez por Luis Enrique en agosto de 2020, cuando apenas contaba con minutos en el Manchester City de Guardiola y un año antes de su fichaje por el Barça. En esa época, fue diana de "críticas", aunque reconoció que no le "afectan". "Por desgracia, me tuve que acostumbrar la temporada pasada a ellas al principio. Te sorprende un poco, pero después entiendes de qué va esto, que tienes que estar centrado en uno mismo, escuchar a los que tienes al lado, a tus entrenadores", explicó.

"A veces, por desgracia, nos tenemos que acostumbrar a las críticas. Creo que Ferran Torres ha demostrado lo buen futbolista que es, su carrera así lo indica, sus números en la selección son espectaculares, no tengo ninguna duda, a veces la pelota no quiere entrar. Pero la cosas acaban llegando por si solas cuando trabajas", advirtió sobre el momento de Ferran Torres, que también repite en la lista del asturiano.

García valoró también el posible fichaje de Marco Asensio, que acaba contrato con el Real Madrid el próximo verano, por el club azulgrana. "Asensio es un grandísimo futbolista, tiene contrato con el Real Madrid y no te puedo decir más. Es un placer disfrutarlo en la selección. Si nos tuviéramos que reír de todos los rumores, no pararíamos, son cosas que salen y se quedan ahí", apuntó, para después tirar del mismo argumento sobre el jugador de la Real Sociedad Martín Zubimendi. "Hay que ir con cuidado con las comparaciones, Busquets es el mejor mediocentro que he visto nunca, Zubimendl está empezando, me sorprendió en los Juegos, pero es jugador de la Real", añadió.

Protagonista de la jugada en la final de la Liga de Naciones de 2021, en la jugada del gol de Kylian Mbappé y su posición correcta, pese a que la norma se cambió tras dicho lance del juego que García vivió en primera persona. "Era obvio que era fuera de juego, el otro día nos dijeron que la habían cambiado, un poco tarde, nos 'jodió' un título, al menos han rectificado", lamentó.

Eric García, titular en cinco partidos con el Barça este curso, destacó la competencia entre los centrales azulgranas. "Este año hay cinco centrales de nivel altísimo. Es algo bueno, en el Barça y la selección, es muy importante, te hace estar más conectado en cada entrenamiento, porque todo es como un examen", afirmó, antes de poner en relieve las "cualidades" de Gerard Piqué. "Está entre los dos-tres mejores centrales de la historia que he visto", añadió.

Finalmente, comentó cómo es entrenar con el sistema de 'walkies' y altavoces que utilizó Luis Enrique en las primeras sesiones esta semana. "Sirve para el mister corregir, ya que él ve los entrenos desde el andamio. De esta manera, es algo más efectivo y novedoso. La tecnología avanza y en el fútbol se está implementando cada día más. Son cosas efectivas, escuchas muy bien lo que dice y va corrigiendo", profundizó.

"OJALÁ SE REPITA EL ÉXITO DEL 2010"

En un acto previo a la rueda de prensa oficial, de la presentación oficial de la colección de cromos del Mundial de Panini, García deseó que "ojalá se pueda repetir el éxito que hubo con los cromos en 2010 porque eso significará que en el terreno de juego también habrá ese éxito", por lo que tiene "muchas ganas".

Otro cromo que será su rival es Robert Lewandowski, de quien destaca que "es una estrella en Polonia, es el jugador más importante y está demostrando en el Barça lo bueno que es". "Si en el Mundial tiene que haber un enfrentamiento contra Polonia no tenga el día", añadió.

Eric García también habló sobre Sergio Ramos, un tema en el que no quiso mojarse. "De aquí al Mundial aún queda un mes y medio, pueden pasar muchas cosas, pueden entrar defensas, mediocampistas, delanteros y portero", zanjó.