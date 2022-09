Kazuo Ishiguro en el Festival de San Sebastián: "Cuando ganas el Nobel, te das cuenta de que no es tan especial"

SAN SEBASTIÁN, 20 (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco)

El escritor Kazuo Ishiguro, quien presenta en el Festival de Cine de San Sebastián la película 'Living' en la que ha participado como guionista, ha asegurado que "una vez se gana el Premio Nobel (de literatura), uno se da cuenta de que no es tan especial".

"Es maravilloso ganar premios como el Nobel, pero cuando los ganas te das cuenta de que no son tan especiales. Sí, es genial recibirlos, me siento honrado, pero a la vez te das cuenta de que en realidad no tocan los temas fundamentales de la existencia: ¿merece la pena la vida?, ¿lo que haces tiene sentido o vale la pena hacerlo?", ha preguntado en una entrevista con Europa Press el autor británico.

En este sentido, Ishiguro ha recordado que 'Living', un remake de 'Ikiru', de Kurosawa, muestra "esa sensación tan solitaria del éxito" que uno puede sentir cuando gana el Nobel. "Al final, lo que tienes que preguntarte es qué haces, si tu vida ha sido completa y esa respuesta no viene dada por los premios", ha defendido.

Con 'Living', Ishiguro ha culminado un proyecto vital que le ha llevado varios años poner en marcha. Su intención fue siempre la de adaptar esa obra de Kurosawa con una ambientación de película británica de los años 30 y 40 --"un periodo de cine excelente", ha afirmado-- y con el actor Bill Nighy. Lo que no estaba previsto era su participación en el guion.

"Me lo pidió el productor, si quería intentarlo, y yo le dije que no me sentía escritor de guiones y que además estaba intentando terminar mi novela. Pero era algo que durante tantos años había querido hacer y significaba tato para mí que dije 'lo voy a intentar', aunque con condiciones: si el guion resultaba malo, se buscaría otro guionista", ha resaltado.

Ishiguro ha explicado que la película de Kurosawa fue "muy importante" en su adolescencia porque "tenía un mensaje diferente al de las películas de Hollywood". "Lo importante era que decía que incluso con una vida mediocre o insignificante, puedes contribuir a la humanidad y vivir la vida al máximo de tus posibilidades", ha destacado.

El Premio Nobel afirma que esta idea coincide con el hecho de que "probablemente en la vida nadie te va a reconocer tus méritos ni te va a ensalzar, la gente no se va a dar cuenta de lo que haces, pero a pesar de todo es importante hacerlo porque tu triunfo puede ser el vivir una vida discreta de la mejor manera posible".

"Cuando yo veía la película en esa época no podía pensar que sería escritor o ganaría un Premio Nobel o nada parecido, pensaba que iba a tener una vida discreta y por eso esta actitud me pareció muy importante. He vivido con esta película toda mi vida y ha sido parte de mí", ha reivindicado.

El autor lamenta no obstante la vertiginosidad del mundo actual, "con sus capitalismos, redes sociales e Internet". "La gente no hace más que trabajar muchísimas horas y no saben cómo se va a utilizar su contribución por la empresa para la que trabajan, no saben qué va a pasar con su contribución al mundo y es muy fácil perderse y quedarse aislado en el proceso, como los funcionarios de la película", ha reiterado.

Para Ishiguro, el filme es "una metáfora de la vida de hoy". "Parece que hay una comunicación, puedes ir al piso de arriba para decir que hay un mensaje, pero se pierde por el camino y el proceso", ha concluido.