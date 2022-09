La 'pornomelancolía' trae la polémica al Festival de San Sebastian con el desencuentro entre director y protagonista

SAN SEBASTIÁN, 20 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco)

El Festival de Cine de San Sebastián ha presentado en sección oficial la película 'Pornomelancolía', un retrato casi documental de un trabajador sexual ocasional, que ha desembocado en un desencuentro entre el protagonista, Lalo Santos, y el director, Manuel Abramovich, por "las condiciones" del rodaje.

El actor Lalo Santos ya anunció en agosto que no iría a la proyección y presentación de la película en San Sebastián porque no estaba de acuerdo con las condiciones en las que se realizó la película. "Hubo graves fallas en la planeación, además de falta de capacidad y sensibilidad por parte del director y la producción", se lamentó el actor en redes sociales.

Además, aseguraba que la película "recrea los sucesos de una persona deprimida y que hace porno, es decir, un lapso importante" de su vida. "Nunca hubo especialistas en salud mental como parte del equipo y ese fue un gran error". Finalmente, Santos no ha acudido a la presentación de la cinta en competición oficial.

"Es muy triste que Lalo no pueda estar aquí contestando las preguntas conmigo y expresando cualquier cosa que quiera expresar sobre las cosas que siente. Pero además de triste estoy desconcertado", ha señalado el director de la cinta, Manuel Abramovich, quien ha recordado que "no se trata de una película sobre porno y apenas hay imágenes de sexo explícito".

Abramovich ha explicado que este trabajo ha sido un proceso de cuatro años, "muy largo de colaboración". "Me hubiera encantado que Lalo pudiese estar aquí, pero bueno, hacer películas con personas lo siento como un riesgo y un aprendizaje. No lo entiendo, pero al saber que Lalo se puede estar sintiendo diferente en relación a la película, me sigo haciendo preguntas", ha lamentado el cineasta.

El director argentino ha asegurado estar "totalmente abierto a entender" lo que el actor "puede estar sintiendo ahora". "Me encantaría hablar con él y poder escuchar las cosas que está sintiendo y repensar qué cosas podría haber hecho mejor durante el proceso", ha destacado el realizador, quien no obstante ha insistido en que se trató de "un proceso de colaboración".

De hecho, 'Pornomelancolía' surge a raíz de conocer Abramovich a Lalo Santos a través de redes sociales. "Sentí mucha admiración y fascinación porque Lalo dirigía su propia vida para una audiencia virtual y había creado este personaje: Lalo Santos, macho mexicano", ha comentado el realizador.

Así, la película no contaba con un guion cerrado y así se iban grabando las escenas. "Muchos elementos están inspirados en cosas de su vida y otros son puesta en escena. Por un momento el rodaje parecía más un documental, y por otros una ficción", ha recordado Abramovich, quien también ha puesto como ejemplo el rodaje de una película porno en la propia cinta --y que tendrá su propio estreno, con el revolucionario Emiliano Zapata como protagonista--.

"Era muy interesante, porque en el rodaje las dos películas eran como hermanas. Por momentos tomaba prestado el escenario del rodaje, pero a mí no me interesaba el sexo: mi película toma el porno como escenario para hablar de intimidad, de personas que se sienten vulnerables y solas", ha concluido.