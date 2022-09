Centro Dramático Nacional abre temporada con 'Madre de azúcar', una obra sobre maternidad en personas con discapacidad

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La obra, que se pondrá en escena en la Sala grande del Teatro Valle-Inclán hasta el domingo 9 de octubre, sigue el deseo de ser madre de Cloe, una joven de 27 años con discapacidad intelectual, que se enfrenta a la incomprensión de su entorno, así como a los protocolos sociales establecidos y a sus propias dudas.

'Madre de azúcar' pone sobre el escenario una cuestión, la maternidad de las personas con diversidad funcional, que según su directora "todavía es un tabú en la sociedad". En paralelo se abordan otros temas como la autonomía, la intimidad, el deseo sexual, el derecho a equivocarse y a dudar o la sobreprotección.

La expresión "ser de azúcar" en catalán se utiliza cuando un niño o niña participa en el juego pero no cuenta: si pierde no tiene que pagar, pero sus victorias no suman. "Ser de azúcar hace que estés protegido. Cuando eres de azúcar no pierdes nunca, pero tampoco juegas", explica Cedó.

Clàudia Cedó es dramaturga, guionista y directora de teatro, además de creadora de Escenaris Especials, un proyecto de teatro con actores y actrices con diversidad funcional, cuyo objetivo es que en el escenario se vea reflejada la diversidad real que existe en la sociedad.

"Si los espectadores pueden identificarse con la historia de un soldado que va a la guerra o de una madre que ha parido, sin ser soldados ni madres, también pueden empatizar con alguien que se siente diferente, que tiene sus propios miedos e inseguridades, que está en un momento de inflexión y que lucha incansablemente por ser feliz. Ésta es una historia sobre sentirse fuera, sobre querer formar parte, algo que no tiene que ver únicamente con la discapacidad", ha explicado la directora.

Todas las funciones serán accesibles, en colaboración con la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. Tras su paso por el CDN, la obra continuará su gira por diversos escenarios del territorio nacional. Para este espectáculo, se ha organizado un paseo escénico dirigido a personas con discapacidad visual previsto para el 30 de septiembre a las 18 horas.