PP acusa al Gobierno de usar su impuesto a las grandes fortunas como "cortina de humo" para "distraer"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este jueves al Gobierno de querer utilizar su impuesto a las grandes fortunas como "cortina de humo" para "distraer" y "tapar polémicas" como la del ministro José Luis Escrivá hablando de recentralizar impuestos. Dicho esto, ha recalcado que lo prioritario en este momento es tomar medidas como deflactar el IRPF para ayudar a clases medidas y bajas porque lo que pretende el Partido Popular, ha dicho, es que haya "menos pobres".

Así se ha pronunciado Gamarra después de que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, haya adelantado que finalmente se va a aplicar un gravamen a las grandes fortunas, aunque no ha aclarado la fórmula que estudia el Gobierno para aumentar los impuesto sobre grandes rentas y patrimonios. En todo caso, sí ha precisado que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo 1 de enero.

En declaraciones en el Congreso, Gamarra ha afirmado que el PSOE intenta "tapar" sus "problemas internos" o "todas las polémicas" que tiene abiertas, como la de esta semana tras las palabras de Escrivá. Por eso, ha "recomendado" al PSOE que recuerde al exvicepresidente socialista Alfonso Guerra cuando decía "no queremos menos ricos, queremos menos pobres". "Sería una buena filosofía para que aplicara el PSOE también en estos momentos", ha enfatizado.

EL PROBLEMA DE LOS ESPAÑOLES ES NO LLEGAR A FIN DE MES

La también portavoz del Grupo Popular ha recalcado que el "problema" que tienen los españoles es que hay muchos que no llegan a fin de mes por la inflación, "que hace que la cesta de la compra sea impagable" y ha añadido que las medidas del Gobierno en relación con la luz o el gas no están teniendo "efecto de bajada en las facturas" como deberían.

Por eso, ha subrayado que, dado que el Gobierno ha recaudado 22.000 millones de euros en los primeros siete meses del año y puede superar los 30.000 a su término, debe "devolver" parte de "esa sobrerrecaudación" a los que "menos tienen para que haya menos pobres".

"Pedimos al Gobierno que deje de buscar cortinas de humo para tapar lo que está pasando en estos momentos y afronte la refoma fiscal que sí que necesitan los españoles, sobre todo los más pobres, que es la bajada del IVA en los productos básicos, de lo que no hay ningún tipo de noticia, y deflactar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros", ha proclamado.

PRORROGAR LA BAJADA DEL IVA MÁS ALLÁ DE DICIEMBRE

Además, ha recordado al Ejecutivo que el invierno "no termina el 31 de diciembre" y, por lo tanto, debería extender la bajada del IVA de la luz y el gas "durante todo el invierno". A su entender, este tipo de medias son la prioridad en este momento y "el resto son maniobras de distracción" con propuestas de las que "nadie conoce exactamente su contenido" pero que el PP está dispuesto a analizar cuando se presenten.

Al ser preguntada si el PP no apoyaría ese impuesto a las grandes fortunas ni siendo temporal, Gamarra ha dicho desconocer cómo será. "Cuando lo tengamos, lo veremos". Dicho esto, ha animado al Gobierno a aplicar ya medidas que tendrían un efecto directo en las familias que no llegan fin de mes, como deflactar la tarifa del IRPF a rentas inferiores a 40.000 euros porque su partido lo que no quiere "es que haya más pobres".

Por eso, ha pedido al Gobierno "un poquito de seriedad" y que se centre "en las prioridades" de los españoles en vez de "distraer con otro tipo de impuestos". "Que lo que quieren es que haya menos ricos, pues muy bien, pero que lo que importa es que haya menos pobres. Le recuerdo lo que decían un socialista: no queremos que haya menos ricos, queremos que haya menos pobres", ha dicho, en alusión de nuevo a Guerra.

En cuanto a si preocupa al PP que cale en los ciudadanos el mensaje de que su partido defiende a los ricos, Gamarra ha asegurado que lo que le "preocupa" es que haya millones de españoles que hacen la compra y tienen que sacar de su cesta "productos de primera necesidad porque no lo pueden pagar" y el Gobierno "no toma medidas en ese sentido"; o que el PSOE apoye en el País Vasco deflactar el IRPF y no lo haga a nivel nacional. "Eso es lo que nos preocupa enormemente; que a nosotros nos ataquen, ya es otra cuestión", ha proclamado.

Finalmente, ha insistido en que medidas como la deflactación del IRPF a rentas inferiores a 40.000 euros, es lo que necesitan los españoles que no llegan a fin de mes para que dispongan de más dinero en su bolsillo para hacer la compra. "Eso se consigue con otro tipo de reformas y les animamos que vayan en esa dirección, que es la dirección correcta", ha aseverado.