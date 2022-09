Abbas advierte de que una "paz justa" con Israel está lejos mientras sigan con sus políticas de ocupación

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha lamentado ante la 77 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que "la posibilidad de conseguir una paz justa basada en el Derecho Internacional se está reduciendo" y ha responsabilizado de ello "a las políticas de ocupación de Israel".

Abbas ha denunciado que las políticas de Israel, "de una manera deliberada, destruyen la posibilidad de una solución de dos Estados" y que "eso demuestra que no cree en la paz, sino en la imposición del 'statu quo' a través de la fuerza".

"Ya no tenemos un socio israelí con el que poder hablar. La relación se reduce a la que existe entre una potencia ocupante y una población ocupada", ha lamentado Abbas, quien ha preguntado en sede de la Asamblea General si la ONU está dispuesta a acabar "con las pocas esperanzas" del pueblo palestino.

En ese sentido, ha acusado a Israel de lanzar una "campaña frenética" de confiscación de los territorios palestinos, así como de los asentamientos, que obligan derruir, sin olvidar el "pillaje" de los recursos.

Israel no nos ha dejado territorio para establecer nuestro Estado independiente debido a su política frenética de expansión. ¿Dónde podemos construir nuestro Estado para convivir en paz con nuestros vecinos? Nosotros queremos vivir en paz, ¿pero dónde?, se ha preguntado el líder palestino.

"Israel está asesinando a nuestra población impunemente (...) "Israel da libertad total a los colonos terroristas que asesinan palestinos a plena luz del día", ha denunciado Abbas, quien ha mencionado el nombre de la periodista palestina Shirín abu Aklé, reportera de Al Yazira muerta bajo fuego israelí en plenos enfrentamientos el pasado 11 de mayo en Cisjordania.

"A la periodista Shirín abu Aklé la mató un francotirador. Es un acto deliberado que Israel ha reconocido. Ella tenía también nacionalidad americana, por lo que insto a Estados Unidos a procesar a los responsables de la muerte de esta ciudadana americana, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son israelíes", ha deplorado.

CULPA A LA ONU DE MIRAR A OTRO LADO

Abbas también ha denunciado que Israel "está prohibiendo a los ciudadanos palestinos de Jerusalén que participen en las elecciones", y les ha achacado que estén bloqueando la posibilidad de que se celebren los próximos comicios. "Cuando alguien le diga a Israel que tiene que permitir celebrar elecciones, nosotros lo haremos", ha ironizado.

El líder de la Autoridad Palestina ha monopolizado su discurso ante Naciones Unidas con las agresiones que su pueblo tiene que hacer frente por parte de un Gobierno de Israel cuyas "políticas racistas" han instaurado un con "impunidad total" un "régimen de 'apartheid' ante los ojos de la comunidad internacional".

"¿Por que no se les exige responsabilidad? ¿Quién protege a Israel? ¿Saben quién permite que no se exigen responsabilidades a Israel? La ONU y dentro de la ONU, los más poderosos. ¿Por qué no nos tratan con igualdad?", ha protestado.

Abbas ha pedido a la comunidad internacional que tome cartas en el asunto y exija responsabilidades a Israel por "las masacres" cometidas. "Acudiremos al Tribunal Penal Internacional, sí, y a todos los tribunales del mundo".

"Somos el único pueblo de este planeta que sigue viviendo en una situación de ocupación ¿Por qué? Ustedes en la Asamblea General, los miembros del Consejo de Seguridad, los que defienden los Derechos Humanos, ¿por qué tenemos que seguir sufriendo esta ocupación? ¿A qué estamos esperando?", ha insistido.

"La ONU en sus diferentes órganos ha adoptado cientos de resoluciones sobre Palestina. No se ha aplicado ni una. ¿Es posible que así sea? Ni una sola resolución de las 754 de la Asamblea General, de las 97 del Consejo de Seguridad y de las 96 de Consejo de Derechos Humanos. Ni una", ha subrayado.

Abbas ha concluido su intervención tal y como la empezó, exigiendo a la comunidad internacional soluciones a las "violaciones" que se están cometiendo sobre el pueblo palestino y agradeciendo a los "mártires" que han perdido la vida o la libertad por defender los derechos de todos. "No les abandonaremos", ha dicho.