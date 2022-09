Baloncesto.-Chus Mateo: "Estoy ilusionado, pero con una sensación agridulce porque Laso no está"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Me siento bien, con ganas de afrontar este reto, sé perfectamente en el club en el que estoy, sé de la exigencia del Rea Madrid. Empecé con la cantera del Real Madrid, estuve ayudando a Scariolo, a Julio Lamas y Javier Imbroda. He estado ocho años trabajando con Laso y he estado francamente bien. Ahora no está Pablo y hay que mirar para delante, me toca asumir una responsabilidad importante dentro del club, que ambiciona siempre a ganarlo todo", señaló en rueda de prensa sobre su nuevo papel en el equipo.

Mateo admitió estar "ilusionado con esta nueva etapa", aunque "con una sensación agridulce porque Pablo (Laso) no está". "Es una persona a la que quiero y admiro. Las circunstancias son las que son y hay que mirar para delante", comentó, antes de explicar cómo fue el proceso de su despido por prevención de su salud este verano.

"Acabamos con un subidón ganando la Liga y fue una sorpresa lo que pasó con Pablo, no lo esperábamos, fue sorpresivo. Cuando surge esta situación y el club toma una decisión y decide llamarme, obviamente tienes que pensarlo, pero llevo desde los 21 años en este club. Como profesional he estado 13 años como ayudante y no puedo decir que no al Real Madrid. Hay que mirar para delante y seguir trabajando", insistió.

Chus Mateo indicó que, en la actualidad, tiene "buena relación" con el ex técnico madridista. "La voy a seguir manteniendo", añadió sobre Laso, con el que ha mantenido "conversaciones personales" estos meses que no quiso desvelar en rueda de prensa.

"Hay que saber llevar la presión en el Real Madrid, siempre nos exigimos el máximo. Hay que desdramatizar ciertas cosas, aislarse bastante y hacer lo que te toca bien, no volverte demasiado loco y ser pacientes, dentro de lo que el Real Madrid puede tener de paciencia porque es un club que siempre quiere ganar", expresó sobre la presión que le puede generar el cargo en su año de estreno, en el que espera "no estropearlo todo".

"GANAR LA SUPERCOPA DARÍA TRANQUILIDAD"

Chus Mateo trazó las bases del equipo que está construyendo, con "mucho talento", pero que deberá "correr en el campo". "Que sean capaces de demostrar su talento sin perder un ápice de lo que es trabajar en equipo. Los equipos no son solo los jugadores, hay que conseguir una química buena, que todos trabajen para el bien común y sean capaces de apartar el 'yo', y esa será la clave de hacer un buen año. Poner a disposición del equipo todo el talento", profundizó.

Así, el técnico madridista solo piensa en el partido ante el Betis Coosur de este sábado, y pidió a los jugadores "ser listos y no pensar más allá del partido" ante los andaluces. "Tendrá mucho apoyo, un equipo peligroso, muy bien entrenado, con conceptos muy claros y será muy peligroso si no le respetamos", apuntó.

"Las claves serán salir con una buena preidsposión al trabajo, bajar al barro, hay que ser capaz de pelear y luchar cada balón. Solo pienso en el partido de mañana, será muy largo y hay que trabajarlo. Ni el pasado ni lo que pase más allá de mañana es importante", subrayó sobre las aspectos más importantes para ganar este sábado.

En juego está el primer título de la temporada, que daría "tranquilidad si se gana". "Es un trofeo muy atractivo para los cuatro equipos y el aficionado. Obviamente es una motivación, es el primer título en juego, aunque es muy pronto, porque todos los equipos están todavía trabajando, pero motiva porque es el primer título encima de la mesa en el calendario", indicó.

En el terreno deportivo, Mateo confirmó las bajas de Carlos Alocén, Nigel Williams-Goss, Alberto Abalde y Anthony Randolph, por lesión. Mientras que Sergio Llull "ha estado bien", además de los tres jugadores que estuvieron en la final del Eurobasket -Rudy Fernández, Vincent Poirier y Guerschon Yabusele-, con "un ritmo bueno", aunque con menos "conocimiento de juego" que el resto, que llevan "desde hace 15-20 días" en dinámica de grupo.

"Yo tengo unos jugadores fantásticos y Campazzo de momento no es jugador nuestro, no sé si lo será en un futuro. Es un jugador extraordinario, pero no va a jugar la Supercopa, y yo me centro en el Betis", zanjó Mateo sobre la posibilidad de que el base argentino recale en el Real Madrid.