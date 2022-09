Lunes 26 de septiembre será caótico en CDMX con marcha ‘por los 43′

Este lunes 26 de septiembre se tiene programada una manifestación en la Ciudad de México (CDMX) debido a que se cumplen ocho años de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que se prevé un inicio de semana caótico en la capital del país.

Autoridades capitalinas aseguraron que habrá libre manifestación para las personas que participen en la movilización y que la policía de esta entidad no caerá en provocaciones, aunque llamaron a que sea un movimiento pacífico.

“Señalamos que no debe haber actos de violencia, esto desprestigia a los propios movimientos. Por otra parte subrayamos que la policía capitalina, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no van a caer en ninguna provocación o en actos de represión, se va a respetar el derecho de manifestación y por otro lado vamos a estar atentos al desarrollo de acontecimientos, pero el llamado es a la no violencia”

— - dijo el secretario de gobierno, Martí Batres, este viernes en una rueda de prensa.