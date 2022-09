Diodato pasará por España tras su éxito en Eurovision y se abre a cantar en castellano: "Cada concierto es una poesía"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"A nivel escenográfico será muy diferente. La 'performance' de 'Fai Rumore' en Eurovisión ha sido muy recurrida estos dos años, ahora será una puesta en escena un poco más teatral", ha avanzado Diodato en entrevista con Europa Press, aseverando que su intención es ofrecer al público "un directo absolutamente puro" con otro formato al ya conocido y con hasta siete personas en el escenario,

El disco que presenta en esta gira, 'Che vita meravigliosa', es un trabajo "más íntimo" y no cuenta con ninguna colaboración, pero Diodato no descarta sumar fuerzas en un futuro con otros cantantes. "Es importante colaborar con artistas que vienen de otra cultura, de otro país. Es otra manera de enfrentarme a la música, y no necesariamente cambiando de idioma", apunta el cantante, que asegura ser admirador de Rosalía. "Ahora estoy en un momento de estudio y conocimiento de la cultura musical española".

"LA PANDEMIA ME PERMITIÓ LLEGAR AL PÚBLICO"

A Diodato el inicio de la pandemia le impidió concursar en Eurovisión, y aunque confiesa que durante esos dos años no se permitió pensar en sí mismo, consiguió llegar al público y conocer una audiencia nueva, "más allá de las fronteras de Italia", agrega.

Tras su actuación en la deshabitada Arena de Verona durante el último festival de Eurovision debido al brote de Covid, comenzó su rumbo hacia un público más internacional. "Fue una experiencia solitaria, pero con un gran flujo humano en un momento histórico", afirma.

A partir de ese momento y gracias a los comentarios que recibía de diferentes países fue capaz de "pasar esa barrera y llegar a cualquier parte del mundo".

Tras su paso por el concurso, agradece a Eurovisión que sea "una gran fiesta" donde pudo conocer a artistas de otros lugares y reconoce el alcance que han conseguido sus sucesores eurovisivos Maneskin y la repercusión que han generado en el público español.

En este sentido, el artista italiano declara que "volver al directo otra vez, tener una banda con la que actuar y sentirse libre" ha sido un sueño cumplido.

Antes de empezar esta nueva gira afirma que su objetivo principal es "imaginar cada concierto como una poesía diferente", a lo que ha sumado que a lo largo de su carrera su ambición siempre fue "tener la oportunidad de viajar, encontrar, aprender de muchos lugares dentro de este trabajo".

NUEVA GIRA, NUEVO DISCO

Respecto a 'Che vita meravigliosa', apunta que se trata de un disco "diferente a trabajos anteriores" que le permitió abrirse como persona y como artista.

Las canciones que le consolidaron como artista internacional tienen dos años de vida y Diodato garantiza que ya se encuentra trabajando en un álbum nuevo que "culminará con la inspiración y un último sentimiento que nazca en este tour".

Preguntado por su fuente de inspiración, no duda en describirse como un "artista romántico" que busca transmitir y recibir esas sensaciones nuevas en la música en directo.

Tras una actuación mucho más alternativa y sugerente para el intervalo de la primera semifinal eurovisiva de este año, afirma que ahora quiere "tener la oportunidad de moldearse para poder sacar esa parte romántica del público".

ADMITE PREOCUPACIÓN ANTE LAS ELECCIONES ITALIANAS Y TOMA PARTIDO CONTRA MELONI

El artista italiano no ha rehusado las preguntas al respecto de las elecciones de este domingo en su país en las que la ultraderechista Giorgia Meloni liderando las encuestas.

En este sentido, se ha posicionado: "Hay división entre dos mundo. Estoy muy preocupado. Yo creo que nunca antes en Italia la situación ha estado tan clara como ahora para saber de qué lado es necesario estar. Hay una división muy fuerte entre dos visiones del mundo, dos visiones de la sociedad e incluso dos visiones del futuro", ha apuntado.

Así, asegura que él defiende aquella visión que es "más abierta, más acogedora, más humana y que presta atención a los derechos humanos y a los desfavorecidos".

"Creo que una sociedad sana es aquella que se ocupa primero de los desfavorecidos. Me gustaría que la política de mi país fuese en esa dirección de algún modo, porque sería representar a la parte sana de ese país que es Italia. Porque hay una parte del país que es muy abierta, que tiene ganas de reencontrarse con las personas y que presta atención a los demás. Creo que este año, está muy claro de qué parte hay que estar y espero que las cosas vayan bien".

Con todo, opina que la política es "algo muy bonito", si bien en los últimos años los políticos "se han alejado de las personas". "Especialmente en mi país, pero un poco en todos lados", ha rematado.