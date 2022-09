Feijóo acusa a Sánchez de "distraer" con impuestos a ricos y Aznar lo ve propio de "izquierda carnívora"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Aznar y Feijóo han clausurado la decimoctava edición del Campus FAES bajo el título 'Europa después de la invasión rusa de Ucrania', con una conversación en torno al fin del orden internacional después de la Guerra Fría pero que ha estado centrado en temas como la energía y los impuestos. El acto, ha sido introducido por el eurodiputado y director de la fundación, Javier Zarzalejos.

Durante el coloquio ambos se han dedicado elogios mutuos. Así, el jefe de la oposición ha reivindicado la gestión económica tanto de Aznar como de su sucesor, Mariano Rajoy, mientas que el presidente de FAES ha dicho que espera que sea "dentro de poco tiempo" presidente del Gobierno porque "reúne las condiciones" para serlo y es "deseable".

"FRIVOLIDADES FISCALES"

El jefe de la oposición ha señalado que el objetivo de un Gobierno no debe ser "disminuir el número de personas con salarios altos sino disminuir el número de personas con salarios bajos". "El objetivo no es acabar con la riqueza sino con los pobres", ha proclamado, para avisar que si uno confunde el objetivo no lidera "nada".

En este contexto, ha indicado que el objetivo de Sánchez con su impuesto a las grandes fortunas es "distraer". A su juicio, el problema del Ejecutivo es que "no le quiere bajar los impuestos a las rentas medidas y bajas" y está "distrayendo" con "impuestos minoritarios que entran dentro de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas", en alusión al impuesto de Patrimonio y la decisión del Gobierno andaluz de eliminarlo.

"Estamos viendo una serie de frivolidades fiscales enormes", ha afirmado Feijóo, para recalcar que el objetivo del país debe ser atraer patrimonio e inversión. Además, ha recordado que impuestos como el de patrimonio ya no existe en otros países europeos.

AZNAR: EN ESPAÑA HAY UNA "MISERIA DE RICOS"

Por su parte, Aznar ha afirmado que la actitud de Sánchez es propia de la "izquierda carnívora" que apuesta por "cuantos más pobres mejor" para hacerlos "dependientes". A su entender, España lo que necesita es que se invierta más.

"Hay en España 200.000 ricos. Es una miseria de ricos. Necesitamos seis millones de ricos", ha afirmado, para afirmar que la política que está aplicando Sánchez con un impuesto a las grandes fortunas es "propia de una izquierda desnortada y carnívora, no herbívora".

Además, ha denunciado las críticas a Moreno por eliminar el impuesto de patrimonio cuando a su juicio, la competencia fiscal entre autonomías es "sana". "La competencia fiscal que están criticando es absolutamente sana. ¿Por qué se va a tener que igualar por el peor?" se ha preguntado.

