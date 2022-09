Isaki Lacuesta lleva el 'Apagón' total a España: "Después de la pandemia o Filomena, ¿qué esperar de los políticos?"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Es que, después de esto, que podemos esperar de los políticos?" ha lamentado en una entrevista con Europa Press el director, al ser preguntado por la falta de respuestas en este tipo de situaciones. "Parece que los políticos están en otras cosas más que en prevenir, como puede ser preservar sus poderes respectivos, ha señalado.

De hecho, Lacuesta ha explicado que para posibles apagones de larga duración, se ha llegado a desarrollar protocolos en España --primero en la Junta de Extremadura y luego en el Ministerio-- pero no se han llegado a implementar. "Llegó la crisis, la pandemia y nunca ha habido recursos financieros para implementar una política relacionada con algo que a ver si ocurre", ha ironizado.

Tanto Lacuesta como Campo reconocen con humor que "ni de coña" se está preparado para un apagón de este tipo, que "ya se ha visto que es posible que ocurra". "Ni por más que lo sepamos. Nosotros somos las personas que más hemos pensado en el apagón y no tenemos ni pilas acumulada ni latas ni nada", ha admitido Campo entre risas.

"En el momento en que nos dimos cuenta de que no era ciencia ficción futurista utópica, sino una cosa que puede ocurrir, supimos que no había que hacer la serie sino montar una empresa de batería. Y no las hemos montado, así que somos unos inútiles", ha apostillado Lacuesta.

'Apagón', serie producida por Movistar que se presenta fuera de concurso en la sección oficial del Festival de San Sebastián, es un trabajo coral con varios directores y guionistas como Isabel Peña, Fran Araújo, Alberto Marini, Rodrigo Sorogoyen, Rafael Cobos, Raúl Arévalo o Alberto Rodríguez.

Los episodios giran desde el shock inicial que genera el apagón, hasta la organización de distintas tribus sociales y el debate clásico entre si el hombre es un lobo para el hombre o, por el contrario, tiende a asociarse en grupos de apoyo. Lacuesta y Campo han explicado que en el proceso de creación se barajaron quince capítulos hasta descartar diez de ellos.

"Lo que sí estaba más claro en la mesa de guión era que el último episodio debía ser el más luminoso y constructivo, no hundir al espectador en el fango. Frente a lo que hemos vivido, que se genere un poco de reflexión y esperanza", ha apuntado Campo.

"Parece que esas dos premisas de más egoísmo o tender a asociarse son verdaderas, pero estamos en un momento en el que, o reivindicamos lo colectivo o nos empujamos cada vez más a vivir aislados, solitarios y un poco más neoliberales", ha afirmado Lacuesta.

El propio director recuerda que uno de los últimos capítulos en descartarse era uno que le "gustaba mucho" y que transcurría en la Cañada Real de Madrid. "La premisa era que llevan tantos años puteados sin luz que, cuando ocurre eso, no se dan cuenta y tienen herramientas para salir adelante", ha recordado.

A la pregunta de si creen que la idea de 'salir más fuertes' de este tipo de catástrofes es acertada, ambos la han rechazado. "Claramente no, a nivel individual sí que todos hemos tenido una visión de cuestionar nuestras vidas pero no a nivel colectivo. Al final, todos hemos salido con esa sensación de esto no puede seguir así y hemos seguido así", ha concluido Campo.