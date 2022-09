Petra Martínez, tras ser galardonada junto a Margallo con el Premio Nacional: "El teatro sin Juan no me apetece hacerlo"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"De alguna forma nuestro currículo vital o artístico está muy unido, llevamos muchos años juntos, son 55 años juntos. El teatro hacerlo sin Juan no me apetece hacerlo", ha asegurado en declaraciones a Europa Press la intérprete, destacando que ha sido "mucho más especial" el premio por recibirlo junto a Margallo.

El jurado del Premio Nacional de Teatro ha propuesto la concesión de este galardón a Petra Martínez y Juan Margallo "por la coherencia en la trayectoria mantenida sobre los escenarios, y por su compromiso con el arte y la sociedad a través de sus creaciones".

"A mí me gusta mucho el premio a una trayectoria. Que alguien piense en nuestra trayectoria me da mucho gusto", ha manifestado la actriz, quien ha afirmado que "no esperaba nada" recibir el galardón: "Somos tanta gente que pensaba que era imposible que nos lo dieran a los dos juntos, es un placer muy grande".

En este punto, Martínez ha resaltado que se trata de un premio "importante" ya que "está valorado aparte de lo artístico lo personal también". "Parece que somos personas que hemos actuado medianamente bien, me da un poco de pudor hablar de por qué dan el premio pero estoy muy feliz. No sé si es justo o no, pero nos hace una ilusión bárbara, estamos felices", ha apuntado.

Para la intérprete, es "importante" que haya gente piense que son "coherentes" y que han "trabajado bastante". "Da un poco de apuro. Creo que es un premio que está muy considerado, es una felicidad que nos lo hayan dado a los dos juntos", ha celebrado.

El galardón que otorga anualmente el Ministerio de Cultura y Deportes está dotado con 30.000 euros. "No nos ha dado tiempo a nada, a saber qué hacer con el dinero. Tal y como está la cosa no sé si lo necesitaremos para pasar una situación difícil", ha precisado.

La actriz ha explicado que, después del confinamiento por la Covid-19, ha notado que la gente iba al teatro "de una forma militante, con miedo, pero con ganas de que esto siguiera adelante" y ha reconocido que "ayudar al teatro fue muy bonito".

"Hemos visto mucha televisión, muchas series y de pronto creo que la gente quiere vernos en el escenario y espero que siga así", ha declarado Martínez, destacando que ha sido "algo importante" que el público "haya apoyado tanto" al teatro.

Así, la actriz ha comentado que el teatro "no va mal": "No es que vaya con unos llenos absolutos, pero yo por ejemplo tengo bastante público. Cuando voy al teatro hay mucho público, la gente tiene ganas de ver espectáculos en persona".

"ENORME PROFESIONALIDAD NO EXENTA DEL SENTIDO DEL HUMOR"

El jurado ha destacado que este premio se entrega a Petra Martínez y Juan Margallo "por su resistencia y afán por incorporar a sus obras las nuevas formas y tendencias escénicas, de modo que han sabido hacer teatro del siglo XX, pero también mantener la excelencia escénica que les ha caracterizado en todo el contexto del siglo XXI, sin olvidar su labor pedagógica y de transmisión teatral, ejercida siempre con enorme profesionalidad, no exenta del sentido del humor que impregna sus obras".

El Premio Nacional de Teatro se concede como recompensa y reconocimiento a la labor de una persona o entidad en el ámbito teatral, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2021.

Petra Martínez y Juan Margallo constituyen uno de los matrimonios artísticos "más sólidos y fructíferos" del panorama cultural español. Iniciados en el teatro independiente, su contribución a la escena del último medio siglo ha sido "fundamental". Autores, intérpretes y directores destacan por una trayectoria que arranca en grupos imprescindibles del teatro independiente como TEI, Tábano y Gayo Vallecano.

Más tarde, en 1985, ambos fundaron la compañía Uroc Teatro, con la que recorrieron escenarios de todo el país y gran parte de Europa e Iberoamérica y con la que se aproximaron a la dramaturgia clásica y contemporánea con obras como 'El retablo de las maravillas' (1996), 'Clown Quijote de la Mancha' (1998) y 'El de la triste figura' (2005), inspiradas en la obra de Cervantes; 'Clásyclos' (comando incontrolado de teatro) (1998), a partir de versos de Calderón y Lope; 'Pareja Abierta'; 'Reservadísimo' (2001) y 'La mujer pasota'; 'La mujer sola' (2005), montajes de obras de Darío Fo; y 'La rosa de papel' (2004), de Valle-Inclán.

Entre los últimos trabajos de esta pareja artística se encuentran 'Adosados' (2007), 'Cosas nuestras de nosotros mismos' (2011), '¡Chimpón!' (2015), 'La señorita doña Margarita' (2021) y 'Hasta que el alzheimer me devore' (2021, Sala Mirador).

Juan Margallo comenzó su trayectoria escénica a comienzos de los años 60 con obras como 'Dulce pájaro de juventud' y en compañías históricas como la del Teatro María Guerrero, la Lope de Vega y la del Teatro Español, con las que participó en diversos montajes ('La belle malmariee'; 'La bella malmaridada', 'Calígula', 'El caballero de las espuelas de oro', 'El villano en su rincón'; 'Los milagros del jornal' o 'El alcalde de Zalamea', entre otras).

Por su parte, Petra Martínez se inició en el teatro a finales de esa misma década vinculada a Teatro Estudio de Madrid con obras como 'Cuento para la hora de acostarse' y 'Noche de Reyes, o lo que queráis'; donde conoció a quien se convertiría en su compañero artístico y personal.

Petra Martínez también cuenta con una amplia trayectoria en televisión y cine, donde ha sido dirigida por directores como José Luís García Sánchez, Manuel Gutiérrez Aragón, Jaime Rosales y Pedro Almodóvar.

Entre sus reconocimientos, destaca la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2011) al grupo de teatro Uroc. Asimismo, Margallo ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio Max de las Artes Escénicas y Martínez con el Premio Feroz como Mejor actriz protagonista por su último trabajo cinematográfico 'La vida era esto', de David Martín de los Santos.