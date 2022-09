Tenis.-Carlos Alcaraz se ve "capaz" de terminar el año como número 1 de la ATP

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (i), recibe al tenista Carlos Alcaraz, en el Palacio de San Esteban de Murcia, a 23 de septiembre de 2022, en Murcia (España). El tenista Carlos Alcaraz, número 1 del mundo en la clasificació Edu Botella - Europa Press

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El tenista murciano Carlos Alcaraz ha afirmado que se ve a sí mismo terminando el presente año 2022 como número 1 de la clasificación ATP, a pesar de que todavía quedan cuatro torneos en los que se puede puntuar. "No se cierra la puerta a que no pueda acabar número 1 el año, pero yo me veo capaz de hacerlo", ha aseverado.

El tenista de El Palmar ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido en Murcia tras ser recibido por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban --sede del Ejecutivo autonómico--.

En su intervención, Alcaraz ha mostrado su agradecimiento a López Miras. "Como he dicho muchas veces, llevo el nombre de la Región, de España y de El Palmar con mucho orgullo", ha destacado el tenista murciano, quien ha ratificado que él va a seguir siendo "el mismo chico de siempre".

"Voy a seguir orgullos de ser de El Palmar, de ser de la Región y de ser español", ha destacado Alcaraz, quien ha afirmado que va a intentar llevar a la Región "a todo el mundo". "Intentamos transmitir valores a todas las personas, no solo a los jóvenes, haciendo ver que pueden cumplir sus sueños", ha indicado.

Ha remarcado que ha conseguido ser número 1 del mundo "con millones de horas de trabajo, con esperanza de saber que vas a conseguir tu sueño, con ilusión y gracias al entorno, que es lo más importante, porque no es un camino de rosas".

Al ser preguntado por cómo han sido sus primeras horas en la Región, el tenista murciano ha explicado que el tiempo que ha pasado en casa "es como si no hubiera conseguido nada". De hecho, ha remarcado que todo ha transcurrido con "normalidad" y ha dedicado el tiempo a ver a parte de su familia.

"FRESCO" MENTAL Y FÍSICAMENTE

Ha reconocido que esta semana no ha sido de descanso total y ha tenido poco tiempo de "desconectar". Con todo, se siente "fresco" tanto mental como físicamente.

"Es como si hubiera venido de cualquier otro torneo y, la verdad, es que, de momento, me lo estoy tomando muy normal, con cero presión", según el de El Palmar, quien ha supuesto que, a lo mejor, "otra persona le "estaría dando vueltas a afrontar torneos siendo el favorito". De momento, ha dicho tener "mucha ilusión" de estar donde está y de "seguir entrenando, que ahora es lo que toca".

Al ser preguntado por lo que le han dicho en su familia ahora que es número 1, Alcaraz ha señalado que lo tratan igual que siempre. "Llego a casa y, si me tienen que regañar, me regañan como a un joven de 19 años", ha bromeado.

Por otro lado, ha confirmado que va a seguir entrenando en la Academia de Juan Carlos Ferrero, en las mismas instalaciones, y que no va a cambiar nada en cuanto a los entrenamientos o el alojamiento. "Mi tío, que es muy aficionado a la vela, siempre dice que si el barco va, no hay que cambiarlo. De momento voy bien encaminado", apuntó el tenista murciano, quien se pregunta "por qué hay que cambiar cosas".

Respecto a la forma en la que va a gestionar el ser número 1 a la hora de afrontar los torneos, ha reconocido que, probablemente, hace un año era un tenista "diferente" que acudía a las competiciones "para aprender más". No obstante, ha destacado que no se va a tomar la presión "por la parte mala" sino que va a seguir "disfrutando del tenis".

En cuanto al calendario, ha corroborado que dentro de dos semanas afrontará el ATP 500 de Astaná; para continuar con el torneo de Basilea; el Masters 1.000 de París-Bercy; las Finales ATP de Turín y, finalmente, la Copa Davis en Málaga.

Al ser preguntado por el ambiente que vivió hace un año en París-Bercy, ha señalado que él no tiene ninguna "espina" clavada. "Es más, me alegra haber vivido esa situación tan pronto porque, a lo mejor, en Estados Unidos donde había tanta gente a favor de Frances Tiafoe, me podía haber pasado", ha subrayado.

RETIRADA DE ROGER FEDERER

En cuanto a la retirada de Roger Federer, Alcaraz ha reconocido que es "una pasada" el hecho de que uno de sus "ídolos" diga que "le ha quedado la espina" de no jugar contra él. "A mí me alegra el detalle de que diga eso, y también me hubiera gustado jugar contra él", ha señalado el murciano. De hecho, ha reconocido que le gustaría jugar con el tenista suizo algún partido de exhibición.

Al ser preguntado por el gesto que hace con las manos imitando unas manos cuando gana un torneo y si ha pensado patentar algún tipo de celebración, Alcaraz ha avanzado que, al lograr una victoria, actuará "como le dé" en ese momento.

En cuanto al fútbol, el de El Palmar ha señalado que él lleva años siendo "fanático" del Real Madrid, igual que prácticamente todo su equipo. "Compartimos esa afición", indicó Alcaraz, quien ha ratificado que él es "más de Cristiano Ronaldo" que de Messi.

Finalmente, Alcaraz ha destacado que le encanta seguir el circuito femenino de tenis, aunque no ve muchos partidos. En cuanto a las españolas, ha citado a Paula Badosa y también ha nombrado a Emma Raducanu.

INICIATIVAS DE LA COMUNIDAD

López Miras ha dado la bienvenida a Alcaraz "a la casa de todos los murcianos". "Es el mejor embajador que tiene la Región de Murcia", según el presidente murciano, quien ha explicado que es un acto de "felicitación y reconocimiento por todo lo que ha hecho".

"Es un orgullo para cualquier murciano ser de la misma tierra que Carlos Alcaraz por lo que ha hecho y por lo que está haciendo", señaló López Miras, quien ha recordado que solo 12 españoles han ganado un 'Grand Slam'; mientras que solo cinco han ganado el US Open; y seis han sido número 1 mundial, cuatro de ellos hombres y dos mujeres.

Todo ello, en un deporte con 87 millones de jugadores en todo el mundo, según datos de la Federación Internacional de Tenis. "Entre todos ellos, el número 1 y el más joven es de la Región de Murcia y de El Palmar, y se siente orgulloso de ello, lo que es un motivo de celebración para todos", ha afirmado.

"Nos has tenido a todos los murcianos trasnochando, viendo los partidos", ha confesado López Miras, quien ha dado la enhorabuena por ganar el US Open y ser el número 1 del mundo, pero le ha agradecido cómo lo hace. "Al final, un campeón puede ganar torneos, pero lo importante es ganarse el corazón de la gente y tú lo has hecho", ha señalado.

De hecho, ha alabado la "generosidad" del tenista murciano por compartir cada victoria con el millón y medio de habitantes de la Región. "Eres un verdadero ejemplo para todos, sobre todo, para los más jóvenes; porque ahora que queremos tener una sociedad con valores, en ti se ven reflejados", ha afirmado.

Al ser preguntado por si la Comunidad Autónoma está preparando algún torneo o actividad para homenajear a Alcaraz, López Miras ha señalado que "lo que dependa del Gobierno murciano, no va a quedar". En cualquier caso, ha señalado que cualquier actividad será en coordinación con el equipo de Alcaraz, que ahora mismo "tiene una agenda de competición intensa" y "los pocos días que tiene, debe descansar".

"Pero podéis esperar cualquier cosa de la Comunidad, porque estamos muy orgullosos de lo que está haciendo Carlos que nos vamos a volcar con él", ha concluido.