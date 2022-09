Von der Leyen avisa de que hay "instrumentos" frente a gobiernos que se alejan de la "buena dirección"

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)

"La democracia es un proceso de trabajo constante, no se puede dar por hecho, no está a salvo. No es que lo guardes en una caja y se guarde. Es una cuestión de cómo la gente defiende la democracia", ha razonado Von der Leyen en un coloquio organizado en la Universidad de Princeton (Estados Unidos), al ser preguntada por si le preocupaban los vínculos con el régimen de Vladimir Putin de algunos candidatos a las elecciones en Italia.

La exministra alemana ha evitado una respuesta directa a la espera de conocer los resultados de los comicios que tendrán lugar este domingo, pero ha recordado los casos polaco y húngaro para señalar que la Unión Europea dispone de herramientas para responder a derivas antidemocráticas.

"Veremos cuáles son los resultados (...). Mi posición es que trabajaremos junto con cualquier gobierno democrático que esté dispuesto a trabajar con nosotros", ha añadido la jefa del Ejecutivo comunitario, para más tarde apuntar que "si las cosas van en una dirección difícil --hablamos antes de Polonia y Hungría-- tenemos instrumentos".

También ha ahondado en el funcionamiento del Consejo europeo en donde cada Estado miembro "entiende que su futuro y bienestar depende también del de los otros 26".

Hungría y Polonia, de hecho, se enfrentan a sendos procesos del artículo 7 de los Tratados por la amenaza sistémica que las reformas de sus respectivos gobiernos suponen para el Estado de derecho en la UE y, hace sólo una semana, Bruselas propuso también congelar unos 7.500 millones de euros previstos para Hungría por no combatir la corrupción y el fraude.

BRUSELAS AFIRMA QUE VON DER LEYEN NO HABLÓ DE ELECCIONES

El portavoz jefe de Von der Leyen, Éric Mamer, quiso matizar horas después las palabras de la jefa del Ejecutivo comunitario al ser preguntado por ello en Bruselas y defendió que no se trata de un intento de interferir en las elecciones italianas.

"Creo que está absolutamente claro que la presidenta no se refirió a las elecciones italianas cuando habló de instrumentos y se refirió a procedimientos en curso en otros países", ha explicado Mamer, que también ha insistido en el papel del Ejecutivo comunitario como guardián de los Tratados.

Mamer, además, ha recalcado que Von der Leyen dijo "expresamente" que la Comisión trabajará "con todo gobierno que salga de las elecciones y tenga voluntad de trabajar con la Comisión.

Preguntado por las últimas declaraciones polémicas del líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, en las que éste excusó a Putin por verse "empujado" a lanzar la operación contra Ucrania para reemplazar al primer ministro por un "gobierno de gente de bien", Mamer ha evitado tomar posición y zanjado el asunto con un escueto "sin comentarios".